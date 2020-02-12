اشترك جيمس هاردن وراسل وستبروك في تسجيل 78 نقطة، ليفوز هيوستون روكتس 116-105 على بوسطن سيلتيكس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء يوم الثلاثاء.

وأوقف روكتس بذلك سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لسيلتيكس.

وسجل هاردن 42 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، ومرر سبع كرات حاسمة، بينما أضاف وستبروك 36 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ومرر خمس كرات حاسمة.

ونجح هاردن في تسجيل 31 نقطة خلال الشوط الثاني، منها 19 نقطة متتالية لهيوستون في الربع الثالث، في طريقه لإحراز 40 نقطة أو أكثر، للمباراة الـ19 خلال الموسم الجاري.

وكان روكتس متقدما 96-94، قبل أن ينال أفضلية كبيرة في ظل تألق الثنائي، هاردن ووستبروك، ليسجل 17 نقطة مقابل أربع نقاط للمنافس.

وتصدر جوردون هاوارد قائمة المسجلين في بوسطن، برصيد 20 نقطة، كما مرر ست كرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، وأضاف زميله جايلن براون 19 نقطة.