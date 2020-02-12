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رقم الخبر: 275842 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 13:52 الاقسام: محليات  
بسبب الثلوج.. إسکان 69 شخصاً من رعايا اذربيجان في مدينة آستارا الايرانية

بسبب الثلوج.. إسکان 69 شخصاً من رعايا اذربيجان في مدينة آستارا الايرانية

تم اسکان 69 شخصا من رعايا اذربيجان في مدينة استارا الايرانية بسبب غزارة تساقط الثلوج وعدم امكانية عودتهم الى بلدهم.

وقال رئيس دائرة الاوقاف والشؤون الخيرية في مدينة استارا جمشيد مهدوي، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء، انه بسبب تساقط الثلوج بغزارة والبرد القارس لم يستطع 69 شخصا من رعايا جمهورية اذربيجان العودة الى بلدهم لذلك تم اسكانهم في الحسينيات ودور استضافة الزائرين في البقاع المقدسة بهذه المدينة.

واضاف: ان عددا من سائقي المركبات والسائحين العالقين في الطرق تم استضافتهم في البقاع المقدسة بالمدينة بصورة مجانية.

وبالنظر الى الغاء تأشيرات الدخول لرعايا البلدين يسافر نحو 3 آلاف شخص من رعايا اذربيجان الى ايران يوميا لغرض التسوق من المدن المجاورة.

ويشار الى ان تساقط الثلوج بغزارة في مناطق واسعة من محافظة كيلان سبب بعض المشاكل وبلغ ارتفاع الثلوج في مدينة استارا نحو 30 سم فيما بلغ ارتفاعه في المناطق الجبلية نحو متر واحد.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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