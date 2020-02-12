اعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي القمر الصناعي "ظفر" بانه حقق النجاح بنسبة 95 بالمائة، معلنا انه لا وجود لمؤشر على ضلوع اجهزة تجسس اجنبية في عدم النجاح بوضع القمر في المدار.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاربعاء قال آذري جهرمي حول عدم وصول الصاروخ الحامل للقمر الصناعي "ظفر" الى السرعة اللازمة، انه خلال الثواني الـ 12 الاخيرة كان من المفترض ان تزداد فيه قدرة الوقود او المحرك لايصال سرعة الصاروخ الى المستوى اللازم لوضع القمر الصناعي في المدار الا ان هذا الامر لم يتحقق والسبب في ذلك يعود الى نوعية الوقود وكذلك قدرة المحرك.

واوضح بان الاشكالية السابقة التي حدثت للقمر الصناعي "بيام" قد عولجت واضاف، ان القمر الصناعي "ظفر" حقق النجاح بنسبة 95 بالمائة وستتم في المرحلة القادمة ان شاء الله تعالى معالجة الاشكالية الحاصلة في عملية الاطلاق الاخيرة.

وحول تصريحات مسؤول صهيوني حول القمر الصناعي "ظفر" قال وزير الاتصالات الايراني، لقد اراد (المسؤول الصهيوني) الادعاء بشيء ما الا ان نص البيان الصادر عنه لم يعلن صراحة بانهم تدخلوا في هذا البرنامج (العمل على افشاله). كان تلاعبا بالالفاظ واراد الايحاء بمثل هذا الامر (التدخل).

وحول مدى احتمال حدوث تخريب لعرقلة ارسال القمر الصناعي "ظفر" قال، من الواضح ماذا كانت المشكلة وليس هنالك اي مؤشر لضلوع اجهزة تجسس اجنبية في هذا الموضوع.

وحول صورة الملابس الفضائية التي نشرها في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال، يبدو انه من المفروض ان نقدم توضيحا شفافا للغاية وهدفنا كان هو الاعلان عن برنامج لارسال رائد الى الفضاء وقمنا بالايعاز لصنع 5 كبسولات فضائية قادرة على حمل احياء، وكان اصدقاء قد اقترحوا بث خبر تمهيدي لهذا الامر الا ان فريقنا ارتكب خطأ لا ينكر حيث اخطا في اختيار الصورة المناسبة مما كانت له ردود فعل لدى الراي العام.

وصرح بان هذا الخطأ الذي رافقته ردود فعل وتعليقات قد غطى على الخبر الاساس المتعلق بعزمنا على ارسال رائد الى الفضاء.