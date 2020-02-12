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رقم الخبر: 275839 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 13:27 الاقسام: رياضة  
رسميا.. الفيفا يحسم مصير الاتحاد العراقي

رسميا.. الفيفا يحسم مصير الاتحاد العراقي

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة من نظيره الدولي (فيفا) ، يوم الثلاثاء، يبلغه فيها قبول استقالته.

وذكر الفيفا في خطابه الذي حمل توقيع الأمينة العامة فاطمة سامورا،: (لاحظ الفيفا التطورات المؤثرة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، منذ سبتمبر/أيلول 2019، والتي في النهاية أنتجت استقالة المكتب التنفيذي للاتحاد والأمين العام).

وواصل: في هذه الظروف، ووفقا للمادتين 8 و2 من القانون الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تقرر تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي، يتضمن انتدابها الواجبات التالية:

- إدارة الشؤون اليومية للاتحاد العراقي.

- تحديد النظام الأساسي المعمول به في الاتحاد العراقي، ومراجعته إذا كان ذلك ضروريا، لضمان امتثاله لنظام ومتطلبات الاتحاد الدولي.

- تنظيم وإجراء انتخابات للجنة تنفيذية جديدة للاتحاد العراقي، لمدة 4 سنوات.

  وتابع: (اللجنة المؤقتة ستكون مؤلفة من عدد كاف من الأعضاء... إضافة لذلك، فإن الاتحاد الدولي بالتشاور مع نظيره الآسيوي، يحتفظ بحق سحب انتداب أي من أعضاء اللجنة، أو تعيين أعضاء آخرين في أي وقت).

وأضاف: (اللجنة المؤقتة ستعمل كلجنة انتخابية، تكون قراراتها نهائية وملزمة، ولا أحد من أعضائها سيكون مؤهلا لخوض الانتخابات تحت أي ظرف، حتى لو تم سحب انتدابهم أو استقالوا من مواقعهم).

واستكمل: (فترة عمل اللجنة ستستمر حتى تنجز مهامها الموكلة، ولا تتعدى الستة اشهر، تبدأ من تاريخ التسمية الرسمية لأعضائها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يحتفظ بحق تعيين مدقق شرعي لحسابات الاتحاد العراقي، إن رأى ذلك ضروريا).

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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