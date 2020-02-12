دخل الأسترالي كاي ساكاكيبارا، متسابق الدراجات المرشح للفوز بميدالية أولمبية، في غيبوبة محكومة طبيا بعدما تعرض لإصابات في الرأس خلال سباق بمنافسات بي إم إكس هذا الأسبوع.

وسقط ساكاكيبارا في تصفيات الدور الأول لسباق ضمن لقاء بكأس العالم في أستراليا، يوم السبت، وخضع لعلاج طبي قبل نقله بطائرة إلى مستشفى في العاصمة كانبيرا.

وقالت عائلة ساكاكيبارا في بيان، إنَّ المتسابق خضع لجراحة يوم الأحد، ومن المنتظر أن يبقى في الغيبوبة على مدار أسبوعين مقبلين.

وأضاف البيان (تم وصف حالة كاي بأنها حرجة لكن مستقرة. إنه في رعاية جيدة على مدار 24 ساعة. ندرك أن الطريق الذي ينتظره سيكون طويلاً وصعبا. نحن نتحلى بالإيجابية ونسير مع الأمور يوما بيوم).

وتابع (في الوقت الحالي نحن ننتظر كيف ستتطور الأمور وينصب تركيزنا على العلاج في المدى البعيد. ستتوقف مسيرة كاي مع منافسات بي إم إكس في الوقت الحالي).

كان ساكاكيبارا مرشحا للفوز بميدالية، إلى جانب شقيقته سايا، عند إقامة أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل.