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رقم الخبر: 275837 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 13:49 الاقسام: ثقافة وفن  
سبعة من الآثار التاريخية في خراسان الرضوية مرشحة للتسجيل عالمياً

سبعة من الآثار التاريخية في خراسان الرضوية مرشحة للتسجيل عالمياً

اعلنت مساعدة مدير منظمة التراث الثقافي والسياحة والاشغال اليدوية في محافظة خراسان الرضوية «مرجان اكبري» عن ترشيح سبعة من الاثار التاريخية في المحافظة للتسجيل في قائمة التراث العالمي (اليونيسكو).

وقالت اكبري اليوم الاربعاء لمراسل ارنا ان هذه الاثار التاريخية هي «الرؤية الثقافية لطوس» و«مسجد ملك زوزن» و«المطاحن الهوائية في خواف» و«العتبة الرضوية المقدسة» و«البيوت الايرانية التاريخية» التي تم احصاء 25 منها.

واضافت: من الاثار الاخرى التي سيتم تسجيلها في قائمة التراث العالمي يمكن الاشارة الى «متحف بنديان»  و«مقبرة الشيخ احمد جامي» ومدارس تعود للعهد التيموري وعدد من المساجد في المحافظة.

وبينت انه تم تسجيل مليون و 650 الف اثر تاريخي في محافظة خراسان الرضوية ضمن قائمة التراث الوطني ومنها اثنان هي «ممر قصبة المائي»  و«العزف على آلة دوتار» تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي التابعة لليونيسكو .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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