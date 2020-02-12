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رقم الخبر: 275836 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 13:27 الاقسام: رياضة  
كاسياس يقرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني

كاسياس يقرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني

اتخذ إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق، قرارا بالترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وبحسب إذاعة (كادينا سير)  الإسبانية، فإن كاسياس (38 عاما)، قرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني والتي ستقام في مارس/ أذار المقبل، في مواجهة لويس روبياليس، الرئيس الحالي، والذي سيرشح نفسه مجددا.

 وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن كاسياس أبلغ المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا بقرار منافسته على رئاسة الاتحاد.

وأشارت إلى أن كاسياس تواصل مع زملائه السابقين في المنتخب الإسباني، لإبلاغهم بقراره، ونيل دعمهم.

جدير بالذكر أن كاسياس توقف عن ممارسة كرة القدم منذ العام الماضي، بسبب أزمة قلبية تعرض لها خلال تواجده مع بورتو، ويحظى كاسياس بدعم كبير من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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