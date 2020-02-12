وبحسب إذاعة (كادينا سير) الإسبانية، فإن كاسياس (38 عاما)، قرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني والتي ستقام في مارس/ أذار المقبل، في مواجهة لويس روبياليس، الرئيس الحالي، والذي سيرشح نفسه مجددا.

وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن كاسياس أبلغ المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا بقرار منافسته على رئاسة الاتحاد.

وأشارت إلى أن كاسياس تواصل مع زملائه السابقين في المنتخب الإسباني، لإبلاغهم بقراره، ونيل دعمهم.

جدير بالذكر أن كاسياس توقف عن ممارسة كرة القدم منذ العام الماضي، بسبب أزمة قلبية تعرض لها خلال تواجده مع بورتو، ويحظى كاسياس بدعم كبير من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.