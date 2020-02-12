قال ماتيا بينوتو، مدير فيراري، إن سيباستيان فيتل يعد الاختيار الأول لتمثيل الفريق إلى جانب شارل لوكلير، في العام المقبل، رغم التكهنات بوجود رغبة في التعاقد مع لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات.

وقضى الألماني فيتل (32 عاما) موسما صعبا ومحبطا في 2019، وتفوق عليه زميله الشاب لوكلير.

وسينتهي تعاقد السائق المخضرم بنهاية العام الجاري.

ويبدو هاميلتون في موقف مشابه مع مرسيدس، رغم أنه من المتوقع بقاء السائق البريطاني، الذي التقى مع جون إلكان رئيس فيراري العام الماضي.

وأبلغ بينوتو الصحفيين، خلال مراسم الكشف عن السيارة إس.إف 1000، أن فيتل يبقى ضمن خطط فيراري، حتى لو لم يحتفظ بمركزه كسائق أول.

وقال بينوتو (سيباستيان هو خيارنا الأول في الوقت الحالي.. بكل تأكيد هذا الأمر نناقشه معه وسنستمر في النقاش، لكنه الآن الاختيار الأول لنا، وينال الأفضلية).

وردا على سؤال حول إمكانية استبعاد انضمام هاميلتون، الذي من المتوقع أن يصبح الأعلى أجرا في تاريخ فورمولا 1 إذا استمر مع مرسيدس، رفض بينوتو تأكيد ذلك.

وقال بينوتو (ينصب تركيزنا على سائقينا.. ونحن نرى أن سيباستيان يمثل اختيارنا في الوقت الحالي).

وتعرض فيتل لسؤال حول مدى رغبته في البقاء مع فيراري، فيما سيعد موسمه السابع على التوالي، فقال إن العمر ليس مقياسا.

وقال فيتل عن منافسه البريطاني البالغ عمره 35 عاما (أشعر أني لا أزال شابا بما يكفي.. أنتم تتحدثون عن لويس وهو أكبر مني).

وأضاف (لذا هذا ليس عائقا.. نعم بالفعل أنا سعيد بالاستمرار).

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، مدد فيراري عقده مع لوكلير (22 عاما) حتى نهاية 2024، ليمنحه دفعة كبيرة من الثقة.

وحدث تصادمات بين سائقي فيراري في السباقات، أشهرها في البرازيل، وتعرض السائقان لتحذير، لكن بينوتو قال إنه سيمنح حرية للسائقين، بالتنافس على قدر المساواة في بداية الموسم الجديد.