أشار أطباء ألمان، إلى ان هناك علامات تشير إلى إصابة الشخص بقصور القلب دون أن يعلم بذلك، ويجب عندها مراجعة الطبيب.

واوضح البروفيسور مايكل بوم، من مستشفى جامعة «سارلاند» في ألمانيا، ان قصور القلب والأوعية الدموية المزمن، مرض يشير إلى أن القلب لا يتمكن من ضخ الكمية اللازمة من الدم إلى أنسجة واعضاء الجسم والدماغ، ما يسبب ضعف نشاطها وضمور الخلايا، لذلك من الضروري تشخيص قصور القلب في الوقت المناسب والبدء بعلاجه، لأن التأخر قد يسفر عن موت الشخص.

وأكد أن العلامات التي تشير إلى قصور القلب، وفقا لمؤسسة Deutsche Herzstiftung الألمانية للقلب هذه العلامات هي:

سرعة الشعور بالتعب والارهاق، الذي لم يشعر به الشخص سابقا، السعال الشديد ليلا، الدوخة، التي قد تسبب فقدان الوعي، انخفاض كمية البول التي يفرزها الجسم، تورم الأطراف السفلية والبطن.

وأضاف خبراء المؤسسة الألمانية لا تتجاهلوا أبدا تكرر ضيق التنفس، عند صعود السلالم، الألم في منطقة الصدر، وعدم انتظام دقات القلب، وتغير وزن الجسم المفاجئ 1-2 كيلوغراما خلال 2-3 أيام.

كما أكد الأطباء، أن ارتفاع ضغط الدم خلال فترة طويلة، يكون عادة بداية قصور القلب، بالإضافة إلى هذا قد يسبب قصور القلب والأوعية الدموية التهاب عضلة القلب وتشوهات خلقية شاذة، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

وأشار الخبراء، إلى أن ما يقرب من نصف حالات قصور القلب تتعلق بتطور أمراض القلب التاجية، ويعتبر تساقط الشعر المتزايد علامة تحذيرية من المرض.