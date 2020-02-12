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رقم الخبر: 275833 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 13:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
منظمة الصحة العالمية تعلن موعد طرح أول لقاح لـ«كورونا»

منظمة الصحة العالمية تعلن موعد طرح أول لقاح لـ«كورونا»

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، في جنيف، إن أول لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا.

وأوضح غيبريسوس: (لذا فإنه يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة).

وأضاف أن فيروس «كورونا» المستجد سيطلق عليه اسم (كوفيد 19).

ولقد اكتشف العلماء طريقة جديدة لانتقال فيروس كورونا الجديد. في بعض الحالات، تكون أعراض النوع الجديد من الالتهاب الرئوي هي اضطرابات معوية وإسهال، ويمكن للفيروس نفسه أن يدخل جسم الإنسان عبر البراز.

وفقا لبيانات من مستشفى ووهان، لوحظت هذه الأعراض عند 10 ٪ من المصابين. كما كشف مريض من الولايات المتحدة عن وجود اضطرابات في الأمعاء، وبعد ذلك تم اكتشاف الفيروس في البراز.

في السابق كان يعتقد أن الفيروس ينتقل فقط عن طريق الجو. لهذا السبب، كانت تلك الأعراض المرتبطة بالأمراض التنفسية هي التي تم التركيز عليها عند تحديد الأشخاص المصابين.

وبالمقارنة مع أمراض مميتة سابقة، كان قد تم الإبلاغ عن معلومات حول وجود العدوى في البول والبراز في وباء سارس عام 2003. وفقاً للعلماء، أدت طريقة مماثلة لانتقال الفيروس إلى سكان أحد المجمعات السكنية في ذلك الوقت – وانتشرت العدوى عن طريق فتحات التهوية في المراحيض.

لم يعرف الباحثون، بعد، مستوى حساسية الفيروس لدرجة الحرارة، لكن حتى الآن لا يمكن استبعاد طريقة الانتقال هذه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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