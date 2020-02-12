صنفت مؤسسة التايمز أفضل الجامعات في العالم في مجالي الإحصاء والرياضيات؛ حيث حازت أربع جامعات في محافظة اصفهان /وسط/ على مراتب متفوقة من بين أفضل أربع جامعات في العالم في أحدث مسح لها بهذين العلمين.

وتعد التايمز إحدى أنظمة التصنيف الدولية الأكثر أهمية في تصنيف جامعات العالم وتنشر قائمة عن أفضل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية سنوياً، حيث تقوم بجمع البيانات لأكبر استطلاع في العالم استناداً إلى آراء الأعضاء الأكاديميين والأساتذة البارزين في الجامعات.

وأجريت هذه الدراسة على 1397 جامعة ما يدلل على تقدم الجامعات الإيرانية في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 25 جامعة في إيران من بين أفضل الجامعات في العالم في الرياضيات والإحصاء في عام 2018 لكن هذا العدد ارتفع الى 35 جامعة في العام الماضي.

وبحسب التصنيف المذكور لجامعات محافظة اصفهان تبوأت جامعة كاشان مرتبة 500-600 اذ باتت الاولى في المحافظة والرابعة في البلاد.

وتبوأت جامعات اصفهان للتكنولوجيا واصفهان واصفهان للعلوم الطبية مراتب جيدة في هذا التصنيف العالمي على التوالي.