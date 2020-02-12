  • الأربعاء ١٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275832 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 13:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جامعات اصفهان الايرانية تتألق بين أفضل الجامعات في العالم

جامعات اصفهان الايرانية تتألق بين أفضل الجامعات في العالم

صنفت مؤسسة التايمز أفضل الجامعات في العالم في مجالي الإحصاء والرياضيات؛ حيث حازت أربع جامعات في محافظة اصفهان /وسط/ على مراتب متفوقة من بين أفضل أربع جامعات في العالم في أحدث مسح لها بهذين العلمين.

وتعد التايمز إحدى أنظمة التصنيف الدولية الأكثر أهمية في تصنيف جامعات العالم وتنشر قائمة عن أفضل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية سنوياً، حيث تقوم بجمع البيانات لأكبر استطلاع في العالم استناداً إلى آراء الأعضاء الأكاديميين والأساتذة البارزين في الجامعات.

وأجريت هذه الدراسة على 1397 جامعة ما يدلل على تقدم الجامعات الإيرانية في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 25 جامعة في إيران من بين أفضل الجامعات في العالم في الرياضيات والإحصاء في عام 2018 لكن هذا العدد ارتفع الى 35 جامعة في العام الماضي.

وبحسب التصنيف المذكور لجامعات محافظة اصفهان تبوأت جامعة كاشان مرتبة 500-600 اذ باتت الاولى في المحافظة والرابعة في البلاد.

وتبوأت جامعات اصفهان للتكنولوجيا واصفهان واصفهان للعلوم الطبية مراتب جيدة في هذا التصنيف العالمي على التوالي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0611 sec