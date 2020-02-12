الشيخوخة هي سلاح ذو حدين، فنجد أن الجانب الإيجابي لها أننا نشهد نمواً في الشخصيةً كل عام عن السابق، وهذا يحسن نوعية الحياة، ومع تقدم العمر تأتي الحكمة، ولكن هناك بعض العلامات التي تظهر علی الوجه وتعني التقدم في العمر كالتجاعيد والبقع الجلدية والشعر الرمادي، حتى خطر الإصابة بسرطان الجلد يزداد مع تقدمنا في العمر، وهذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع ( (the healthy.

كما أوضح التقرير، أن يتم ضخ مليارات الدولارات في أمريكا للحصول علی الشباب والحد من التعرض لتقدم العمر، فيسعون لإستهلاك الكريمات وبعض الحيل الأخرى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أي الحصول على شباب دائم.

إذا كنت ترغبين في الحصول علی عمر أصغر من عمرك، وفي حالة رغبتك في إعادة عقارب الساعة للوراء للظهور بمظهر الشباب تعرفي علی أسرار النساء اليابانيات، وهي:

- شرب الشاي الأخضر: من الخطأ الاعتقاد بأن العناية بالبشرة تتعلق بالمنتجات التي نضعها على الوجه كالكريمات والوصفات الطبيعية، ولكن في حقيقة الأمر أن الأكل والشرب له عامل كبير، ولذا فهن يتناولن الشاي الأخضر باستمرار، فهو مشروب مهدئ يعد رائعا للجسم، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

- أكل الأعشاب البحرية: الأعشاب البحرية جزء كبير من النظام الغذائي الياباني، فهو يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة، ويعد ثروة غنية بالفيتامينات والمعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والحديد والفولاد، وهذا يجعلها إضافة فعالة بشكل خاص لنظام غذائي متوازن.

- تدليك الوجه: يعتبر التدليك المنتظم للوجه مثالياً حيث إنه يحفز الدورة الدموية ويساعد على تخفيف ألم العضلات، ولذا يجب تعلم تدليك الجسم والوجه بشكل خاص.

- استخدام غسول طبيعي للبشرة: تضع النساء في اليابان ثقتهن في المنتجات القريبة من الطبيعة قدر الإمكان، والمنتجات التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية يعتبرهن أنها مضرة بالجلد، ولذا بعد تقضية اليوم خارج المنزل عليك تنظيف بشرتك ولذا عليك استخدام غسول طبيعي للبشرة، بدلاً من الغسيل عدة مرات في اليوم باستخدام منظف قاسي.\

- الكولاجين: الكولاجين هو النسيج الهام للبشرة، فهو يساهم بشكل كبير في شد البشرة والحد من تعرضها لظهور التجاعيد بها، فتستخدم النساء اليابانيات الكثير من المنتجات الغنية بالكولاجين كالكريمات والأقنعة الخاصة بالعناية بالبشرة، وينتشر الكولاجين أيضاً في الأطعمة مثل مرق العظام والطحالب والبرتقال والليمون.