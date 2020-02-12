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رقم الخبر: 275826 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 13:47 الاقسام: ثقافة وفن  
«الجائزة العالمية للرواية العربية» تعلن قائمتها القصيرة لعام 2020

«الجائزة العالمية للرواية العربية» تعلن قائمتها القصيرة لعام 2020

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (آي باف) قائمتها القصيرة لدورة 2020 والتي ضمت 6 أعمال من الجزائر ولبنان وسوريا ومصر والعراق.

وضمت القائمة (حطب سراييفو) للجزائري سعيد خطيبي و(ملك الهند) للبناني جبور الدويهي و(الحي الروسي) للسوري خليل الرز و(فردقان) للمصري يوسف زيدان و(الديوان الإسبرطي) للجزائري عبد الوهاب عيساوي و(التانكي) للعراقية عالية ممدوح.

واختيرت هذه الأعمال من بين 16 رواية وصلت إلى القائمة الطويلة في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وأعلن عن القائمة القصيرة خلال مؤتمر صحفي عقد في «متحف حضارة الماء» في مدينة مراكش المغربية بحضور لجنة التحكيم برئاسة العراقي محسن جاسم الموسوي واللبناني بيار أبي صعب والروسية فيكتوريا زاريتوفسكايا والجزائري أمين الزاوي والمصرية ريم ماجد.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة ياسر سليمان «تقدم القائمة القصيرة لهذه الدورة 6 روايات تتنوع آليات السرد فيها كما تتنوع موضوعاتها والفضاءات التي تدور فيها أحداثها زماناً ومكاناً»، مضيفاً «على الرغم من هذا التنوع فإن شؤون الإنسان العربي في ماضيه وحاضره تبقى شاخصة في أجواء من السرد التخييلي الذي يطحن القارئ طحناً في بطئه في بعض الأحيان أو يعدو به عدواً سريعاً إلى عوالم من الألم الذي لا يبارح النفوس في أحيان أخرى، وأياً كانت الوجهة فالتجربة بالرغم من بطء المسير التخييلي أم سرعته واحدة، مآلها البحث عن معنى يفسر ما يدور بحثاً عن الانفكاك من الراهن بكل أطيافه".

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار تقدمها «دائرة الثقافة والسياحة» في أبو ظبي في الإمارات تحت رعاية مؤسسة جائزة البوكر في لندن.

وتعلن الرواية الفائزة في 14 من نيسان/أبريل القادم خلال افتتاح «معرض أبوظبي الدولي للكتاب».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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