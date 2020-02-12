يعتبر فن صناعة السيراميك والفخار من اقدم الفنون في ايران حيث ان استخدامها في مختلف المعالم التاريخية والثقافية وكذالك دور هذه الصناعة في مجال ادوات الديكور والاستخدامات الاخرى جعلتها تشهد اقبالا عالميا كبيرا حيث اخذت ايران لنفسها حصة ملحوظة من سوق هذه الصناعة.

ويعود تاريخ هذه الصناعة الى ۱۰ الف سنة باعتبارها من الصناعات المتطورة في العصر القديم اذ ان اقدم معامل صناعة الفخار على الصعيد العالمي متواجدة في مدينة شوش الايرانية.

واضافة الى ذلك فان فن ادخال الفسيفساء على السيراميك والبلاط (بالفارسية:معرق كاري) كان يستخدم بالتخطيط وتركيب الالوان بصورة دقيقة بحيث العديد من المعالم التاريخية في ايران تم تزيينها بهذا الفن.

السيراميك اسم مأخوذ من كلمة كيراميكوس وهي كلمة إغريقية معناها صانع الفخّار، ويُعرف أيضاً باسم «الخزّف» وتعتبر صناعة السيراميك فنّاً من الفنون الإسلامية القديمة التشكيليّة ومن أقدم الحرّف في تاريخ البشرّية، بحيث يتكون من عنصرين أو أكثر على الأقل، وتكون بعض هذه العناصر غير عضوية وبعضها غير معدنية، وتحتوي على روابطٍ أيونية وتساهميّة معرضة لمصدرٍ حراريّ، ويُعرف بأنّه مادة معقدة وصعبة، وعادةً يكون لون الخزف أبيض ويمكن إضافة بعض الألوان إليه.

صناعة السيراميك:

تحضّير المواد الأوليّة: يتمّ فيها تجهيز الخلطة الطينيّة والتي تتكوّن من الغضاريات وهي سيلكات ألومينيوم مائية ومن الفلدسبارات، وهي من المعادن الناتجة عن عملية التحلل الكيميائيّ للجرانيت، ومن الرمل السيلكاتي والرمل الكلسي، ثمّ يتمّ طحن جميع المواد في مطاحنٍ ضخمة، وينتج عن عملية الطحن مخلوط يدعى المرو، له كثافة ولزوجة وراسب بكميات معينة.

أنواع السيراميك يصنف السيراميك إلى نوعين: السيراميك التقليديّ: وهو النوع الذي يختص بمنتجات السيراميك التي تحتوي على نسبة من الطين تتراوح ما بين 20 إلى 100 بالمئة، ويطلق عليه عدة مصطلحات ومنها الأواني الخزفيّة، والخزف الحجريّ، والخزف الصينيّ وغيرها.

السيراميك الهندسيّ: وهو النّوع الذي طوّر جوانب الضعف في السيراميك التقليديّ ومنها إخفاء الشقوق والمسامات ويُطلق عليه مصطلح السيراميك المتقدّم.