تعرض فريق العين الإماراتي لخسارة فادحة على أرضه ووسط جمهوره في افتتاح مشواره في دوري أبطال آسيا أمام نظيره سباهان أصفهان الإيراني 0-4، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب (هزاع بن زايد)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم محمد محيي بالهدف الأول من عرضية جميلة جاءت من الجهة اليسرى، برأسه لتسكن شباك خالد عيسى في الدقيقة 38، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم سباهان بهدف نظيف.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 46 سجل كيروس سواريس فيراز الهدف الثاني للفريق الإيراني، وفي الدقيقة 52 سجل سوروش رفيعي الثالث، قبل أن يختتم محمد طيبي الهدف الرابع في شباك العين مع حلول الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ويتواجد سباهان اصفهان في المجموعة الرابعة برفقة أندية العين الاماراتي والنصر، والسد القطري، واللذان تعادلا بهدفين لكل منهما.

ومن جهة اخرى بدأ الدحيل القطري مشواره بدوري أبطال آسيا بانتصار هام على منافسه القوي برسبوليس الإيراني 2-صفر الثلاثاء في الدوحة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، وسجل للدحيل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (5) والبرازيلي إدميلسون (13).

ونجح الدحيل في التقدم المبكر مما ساعده في إرباك أوراق منافسه وخططه، وجاء الهدف الأول من عرضية من اليسار مررها المعز علي وصلت على رأس ماندزوكيتش سددها في أعلى الزاوية اليسرى.

وكاد برسبوليس أن يدرك التعادل لولا تصدي الحارس كلود أمين لرأسية محمد نذيري (9)، لكن الدحيل نجح بعدها بأربع دقائق من زيادة معاناة برسبوليس بالهدف الثاني من كرة مررها الكوري الشمالي كوانغ سونغ إلى إدميلسون توغل داخل المنطقة وسدد الكرة أرضية داخل الشباك.

وفرض برسبوليس تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب مع بداية الشوط الثاني لكن دون خطورة ودون فرص محققة بسبب تراجع الدحيل بكل لاعبيه إلى الدفاع واعتماده على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أيضاً بدورها أي خطورة على المرمى.

ولاحت فرصة جيدة للفريق الإيراني في تقليص النتيجة أواخر المباراة عندما أطلق أنطوني ستكوس كرة قوية أنقذها حارس الدحيل وحولها إلى ركنية.