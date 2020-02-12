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رقم الخبر: 275822 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 12:47 الاقسام: عربيات  
العراق.. عمليات عسكرية جديدة لتطهير الانبار والحدود مع سوريا والاردن من داعش

العراق.. عمليات عسكرية جديدة لتطهير الانبار والحدود مع سوريا والاردن من داعش

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، عن انطلاق عملية "ابطال العراق" لتطهير الانبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الاردنية من "داعش"، فيما نوهت الى ان طائرات F_16 وأنواع اخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقًا لمتطلبات العملية.

وقال نائب قائد العمليات الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد ان حققت عمليات ارادة النصر أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019 تنطلق على بركة الله عمليات أبطال العراق / المرحلة الاولى فجر اليوم الأربعاء وباشتراك قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها".

واضاف ان "هذه العملية تهدف لتفتيش وتطهير محافظة الانبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الاردنية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الاوسط وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الارهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمس محاور".

واكد ان "المحور الأول : قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الانبار، والمحور الثاني: قيادة عمليات الأنبار ، والمحور الثالث: قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الرابع: قيادة عمليات الفرات الأوسط، والمحور الخامس: قيادة عمليات بغداد، وبأسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي بفتح بطاريات الصواريخ المتطورة في منطقة العمليات لحماية الاجواء العراقية".

وتابع ان "عمليات ابطال العراق / المرحلة الاولى تستهدف مساحة تبلغ (26238كم2) وبمشاركة الوكالات الامنية والاستخبارية كافة "، منوها الى ان "طائرات القوة الجوية العراقية F_16 وأنواع اخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقًا لمتطلبات العمليات".

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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