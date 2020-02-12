تمكن المغترب السوري أيهم محرز من تحقيق حلمه بالوصول لأعلى قمم العالم، في إنجاز تاريخي له.

ويعتبر أيهم أول سوري يحقق هذا الإنجاز الذي بدأ عندما وصل لأعلى قمة في إندونيسيا التي يبلغ ارتفاعها 4884 متر، تبعها بأعلى قمة بأمريكا الشمالية وتدعى قمة جبال مانكي وتبلغ 6194 متر.

ثم نجح بالوصول لأعلى قمة في جبال أوروبا، قبل أن يتسلق قمة كليمنجارو، أعلى جبل في أفريقيا ويبلغ 5895 متر، لينجح منذ أيام في رفع العلم السوري فوق أعلى قمم القطب الجنوبي، وهي قمة فينسون في أنتارتيكا، التي يبلغ ارتفاعها 4892 متر.

وقال محرز في فيديو نشره على حسابه الشخصي في انستغرام: (إنه شعور كبير تحقيق حلم طفولتي، حيث كان من الصعب جدا الوصول إلى هنا).

وأضاف (هذه المناظر من الخالق كانت تستحق المغامرة، ووصولي كان تحد كبير في وجه الفشل).

ولاقى هذا الإنجاز الكثير من الفخر والتهليل له بين السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه دفع معنوي كي لا يسيطر اليأس على أي أحد في سبيل تحقيق حلمه، وأمر مفرح لسوريا بعد سنوات الحرب.

جدير بالذكر أن أيهم محرز مواطن سوري يعيش في كندا، وهو من مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية السورية، ويرفع قماشة بيضاء على هيئة لافتة مكتوب عليها باللغتين الانجليزية والعربية (السلام لأجل سوريا)، فوق كل قمة يصل إليها.