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رقم الخبر: 275816 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 12:31 الاقسام: محليات  
هنية يهنئ الامام الخامنئي بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

هنية يهنئ الامام الخامنئي بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية " برقية تهنئة الى قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي بمناسبة حلول الذكرى الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية.

وذكر المركز الفلسطيني للاعلام ان اسماعيل هنية اعرب في هذه البرقية عن أخلص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.
وقال هنية : نحن في حركة حماس مع الشعب الفلسطيني، نعرب عن سرورنا وفرحنا للشعب الايراني الصديق، وبهذه المناسبة المباركة وتكريما لهذا النصر العظيم، نعرب عن تقديرنا العميق لمواقفكم القيمة في دعم فلسطين وقضيتها العادلة وتضامن الشعب الإيراني مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودعم مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك ودعم المقاومة الفلسطينية البطلة في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني، ونحن فخورون للغاية بالعلاقات الودية بين الشعبين الايراني والفلسطيني.
واضاف : أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأعرب بالنيابة عن إخواني في حركة حماس، عن تقديرنا لدوركم البارز ومواقفكم المبدئية في دعم فلسطين دائما، ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية، وأؤكد مرة اخرى على رغبتنا في تعزيز هذه المواقف والتعاون.
وعبر هنية في ختام برقية التهنئة عن تمنايته لقائد الثورة الاسلامية بموفور الصحة، والتقدم والازدهار للجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها النبيل.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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