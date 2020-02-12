وذكر المركز الفلسطيني للاعلام ان اسماعيل هنية اعرب في هذه البرقية عن أخلص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وقال هنية : نحن في حركة حماس مع الشعب الفلسطيني، نعرب عن سرورنا وفرحنا للشعب الايراني الصديق، وبهذه المناسبة المباركة وتكريما لهذا النصر العظيم، نعرب عن تقديرنا العميق لمواقفكم القيمة في دعم فلسطين وقضيتها العادلة وتضامن الشعب الإيراني مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودعم مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك ودعم المقاومة الفلسطينية البطلة في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني، ونحن فخورون للغاية بالعلاقات الودية بين الشعبين الايراني والفلسطيني.

واضاف : أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأعرب بالنيابة عن إخواني في حركة حماس، عن تقديرنا لدوركم البارز ومواقفكم المبدئية في دعم فلسطين دائما، ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية، وأؤكد مرة اخرى على رغبتنا في تعزيز هذه المواقف والتعاون.

وعبر هنية في ختام برقية التهنئة عن تمنايته لقائد الثورة الاسلامية بموفور الصحة، والتقدم والازدهار للجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها النبيل.