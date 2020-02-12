على الرغم من محاولات إعاقة انعقادها، التأمت جلسة مناقشة البيان الوزاري في ساحة النجمة بحضور 67 نائبًا بالتمام والكمال.

الجلسة انطلقت بعد أكثر من نصف ساعة عن موعدها المفترض، بفعل مناورة نواب "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية". نواب الحريري أبلغوا رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنهم سيحضرون الجلسة غير أنهم انقلبوا على ما تعهّدوا به ولم يظهروا في القاعة العامة ولا حتى في أروقة المجلس إلّا متأخرين كثيرا، أمّا نواب "القوات" فقرروا البقاء في مكاتبهم دون الانضمام الى الجلسة، بحجّة عدم تأمينهم نصابها القانوني، إلّا أن ما أرادوه لم يحصل.

وبدأت الجلسة بعدما ارتفع عدد الحاضرين الى 68 نائبًا، إثر مُشاركة كتلة اللقاء الديمقراطي، وفي هذا السياق جاءت تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط إذ قال: "لقد تأمن النصاب وفق الأصول الدستورية".

بالموازاة كان قطاع الطرق في محيط المجلس يصعّدون تحركاتهم في الشارع، فاعتدوا على أكثر من نائب ووزير في سياراتهم، وأبرزهم النائب عن الكتلة القومية سليم سعادة الذي نُقل سريعًا الى المستشفى.

الرئيس بري سجّل موقفًا حازمًا من هذا التطوّر، فقال خلال الجلسة "أبدينا جميعا دون استثناء الحرص على الحراك الحقيقي لتنفيذ مطالبه"، مشيرًا الى أن المطلوب من الحراك أن يبرّر لنا وللقضاء هل يرضى بالاعتداءات على القوى الأمنية واليوم تحديدًا إذ جرى تكسير أكثر من 5 سيارات لنواب ووزراء إضافة الى اعتداء على النائب سليم سعادة.

وتوجّه الرئيس بري للحراك قائلًا: "هذا المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة فنحن لن ننجرّ اليها على الإطلاق"

من جانبه تلا رئيس الحكومة حسان دياب البيان الوزاري الذي شدّد فيه على أن "لبنان يواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية، بطالة جامحة وفقرا مدقعا وانهيارا وتهديدا للبنى التحتية والخدمات الأساسية وتهديدا مباشرا للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم.

وأضاف، ولأننا في مرحلة استثنائية، مصيرية وخطيرة للغاية، ورثناها كحكومة، تماما كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه، سواء المحتجون في الساحات أو الذين التزموا منازلهم وفي المهجر، فإننا وانطلاقا من الحس الوطني، وافقنا على تسلم هذه المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها ودقتها".

وأكد أن الحكومة ستعمل على تطبيق الإصلاحات القضائية واستقلالية القضاء وفعاليته ومكافحة الفساد وضبط الدين العام وخدمته و معالجة الأزمة النقدية والمصرفية، كما ستعمل على إدخال تعديلات واصلاحات على قانون الانتخابات النيابية.

وتوجّه الى الشعب اللبناني معاهدًا إيّاه بالالتزام بكل فقرة من بياننا الوزاري، خاتمًا بالقول إنه "ظرف استثنائي يعيشه الوطن ويحتاج الى إجراءات استثنائية وتضافر جهود الجميع لمواجهة المرحلة: حكومتنا هي "حكومة مواجهة التحديات".

وفي كلمته، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الكتلة منحت الحكومة الثقة، وقال إن "هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي إلّا أنه لتسهيل مهمة التكليف ارتضينا بها".

بدوره، أكد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أن "السؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة، لأن ليس امامنا بديل الا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا الى مزيد من الانهيار"، وقال إنه "اذا كانت الحكومة تريد ان تنجح يجب ان تصوت ولا يجب ان تقول "مش على ايامنا" ويجب الا تخضع لابتزاز السياسيين بعدم المس بامتيازاتهم".

وأوضح باسيل أن "تكتل لبنان القوي قدم سلسلة مشاريع قوانين بشأن مكافحة الفساد"، معتبراً أنه "على الحراك أن يطوقنا في مجلس النواب لإقرار قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة".

من جهته، قال النائب اللواء جميل السيد إن "الكلمة الوحيدة الملائمة للوزراء الجدد "الله يعينكم"، مضيفا أن "هذه الحكومة تختلف عن سابقتها من خلال ولادتها بظروف استثنائية وبالتالي هذه الحكومة هي نتيجة وليست خيارا".

إلى ذلك أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الثلاثاء، نقل 26 جريحا إلى مستشفيات في العاصمة بيروت، إثر مواجهات بين محتجين وعناصر الجيش.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إسعاف 175 آخرين كانوا يحتجون ضد منح الثقة لحكومة حسان دياب، قرب البرلمان اللبناني، وسط بيروت.

ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات إلى محيط البرلمان، حيث عقدت الثلاثاء جلسة نيابية عامة تمهيدا لمنح حكومة حسان دياب الثقة.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز بشكل مكثف في محيط البرلمان لتفريق المتظاهرين، وأشار مصدر ميداني إلى وقوع عدد من الإصابات جرّاء تدافع بين متظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية عند نقطة زقاق البلاط المؤدية إلى البرلمان.

وتجمع آلاف المحتجين منذ الصباح الباكر أمام مداخل البرلمان من عدة جهات، في مسعى لمحاصرة النواب ومنعهم من دخول الجلسة.

ويقول المحتجون إن المواجهة مع السلطة "حتمية" وإنهم لم يسمحوا للنواب والكتل بالوصول إلى البرلمان، ولإيصال رسالة واضحة أن انتفاضتهم مستمرة بعد مرور 118 يوما على انطلاقتها.

وتحوّل وسط بيروت إلى منطقة معزولة بالجدران، حيث عمدت القوى الأمنية إلى تثبيت جدران وحواجز إسمنتية جديدة على المفارق والتقاطعات المؤدية إلى البرلمان في مشهد أشبه بـ"الكماشة الأمنية".

وأعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير استثنائية خلال انعقاد الجلسة، أبرزها إخلاء وإقفال شارع المصارف في وسط بيروت كليا، وعزل المناطق المحيطة بمجلس النواب من زقاق البلاط وجريدة النهار وصولا إلى الخط البحري وكل التقاطعات المؤدية لساحة النجمة، حيث البرلمان.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.

وكان رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، قد قال في كلمته، إن الحكومة الجديدة لن تسمح باستباحة المال العام، مؤكدا دعمة الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأضاف دياب أن الحكومة ستحترم حق التظاهر السلمي وحقوق الإنسان، مؤكدا التواصل مع الحراك الشعبي في الشارع.

كما قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إن الحكومة تعتبر الكثير من مطالب الحراك ملحة، مؤكدا أنه سيطرح خطط علاج اقتصادي مؤلمة.