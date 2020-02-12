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رقم الخبر: 275782 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 17:54 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الرئيس روحاني: مسيرات ذكرى انتصار الثورة رد قوي على الضغوط الاميركية واغتيال الشهيد سليماني

الرئيس روحاني: مسيرات ذكرى انتصار الثورة رد قوي على الضغوط الاميركية واغتيال الشهيد سليماني

الرئيس الشيخ حسن روحاني في كلمة له امام الحشود المليونية في طهران بمناسبة الذكرى ال41 لانتصار الثورة الاسلامية: مسيرات ذكرى انتصار الثورة رد قوي على الضغوط الاميركية واغتيال الشهيد سليماني وتضييع حقوق الفلسطينيين.
الرئيس روحاني: مسيرات ذكرى انتصار الثورة رد قوي على الضغوط الاميركية واغتيال الشهيد سليماني
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