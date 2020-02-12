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|رقم الخبر: 275782
|تاريخ النشر: شباط 11, 2020
|الوقت: 17:54
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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الرئيس روحاني: مسيرات ذكرى انتصار الثورة رد قوي على الضغوط الاميركية واغتيال الشهيد سليماني
الرئيس الشيخ حسن روحاني في كلمة له امام الحشود المليونية في طهران بمناسبة الذكرى ال41 لانتصار الثورة الاسلامية: مسيرات ذكرى انتصار الثورة رد قوي على الضغوط الاميركية واغتيال الشهيد سليماني وتضييع حقوق الفلسطينيين.
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