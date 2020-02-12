الرئيس روحاني: مسيرات ذكرى انتصار الثورة رد قوي على الضغوط الاميركية واغتيال الشهيد سليماني الرئيس الشيخ حسن روحاني في كلمة له امام الحشود المليونية في طهران بمناسبة الذكرى ال41 لانتصار الثورة الاسلامية: مسيرات ذكرى انتصار الثورة رد قوي على الضغوط الاميركية واغتيال الشهيد سليماني وتضييع حقوق الفلسطينيين.