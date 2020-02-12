نفذت قوات الأمن المصرية فجر الثلاثاء حملة أمنية على أحد المساكن بحي الزهور بمدينة العريش شمالي سيناء، وفق ما أفاد مصدر محلي.

وذكرت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن بالعريش تمكنت من تحديد مكان إختباء خلية إرهابية بأحد المنازل بالمنطقة الصحراوية خلف حي الزهور بدائرة قسم ثالث العريش.

وأوضحت المصادر نفسها أنه تمّ الدفع بقوات مكافحة الإرهاب وعناصر جهاز الأمن الوطني، وحاصرت المنطقة، مشيرة إلى أنه وفور وصول القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، ووقعت اشتباكات عنيفة في الساعات فجر الثلاثاء أسفرت عن مقتل 17 ارهابياً، وضبط عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية.

وأطلقت مصر عملية عسكرية شاملة ضد الإرهاب في شباط/ فبراير بعنوان "عملية سيناء 2018"، لتمثل رابع عملية عسكرية تقوم بها للقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 7 سنوات.