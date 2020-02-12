أصدرت الرئاسة التونسية بيانا توضيحيا بعد الجدل، الذي أثارته إقالة سفيرها لدى الأمم المتحدة، المنصف البعتي، على خلفية مشروع قرار لمجلس الأمن حول خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأكدت رئاسة الجمهورية أن "الموقف التونسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لم يتغير"، مشددة في توضيح لها، مساء الاثنين، أن "تونس حريصة على الشرعية وعلى الحق الفلسطيني حرصها على سيادتها واستقلال قرارها.. أما الذين دأبوا على الافتراء والتشويه فالتاريخ كفيل بفضحهم".

وتابعت الرئاسة: "ما حصل عند إعداد مشروع قرار مجلس الأمن، يبدو في ظاهره إنتصارا للشعب الفلسطيني، ولكن في الظاهر فقط"، لافتة إلى أنه "لم يقع، عند إعداد المشروع، الرجوع لا لرئاسة الجمهورية، ولا لوزارة الشؤون الخارجية".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من رئاسة الجمهورية، أن مشروع القرار الذي كان مبرمجا عرضه على اجتماع مجلس الأمن ليوم الثلاثاء 11 فبراير، قد تم تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق بغرض مزيد من تعميق المشاورات حوله وتأمين أوفر الحظوظ لتبني هذا المشروع الذي ستتقدم به تونس بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

من جهة أخرى و بالتزامن مع دخول مشاورات تشكيل الحكومة شوطها الرابع والأخير، يتواصل الجدل تحت قبة البرلمان التونسي بين الكتل البرلمانية حول إجراء تعديلات تشريعية تتعلق أساسا بالقانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان.

ويقول مراقبون : إن الهدف من تلك الخطوة، هو تغيير الخارطة البرلمانية وتوسيع حجم ضمانات التفاوض في الحكومة المقبلة.