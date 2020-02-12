بعد خمس سنوات من شنها عدوانا وحشيا على اليمن وشعبه، أعلنت دولة الإمارات عمّا أسمته "إنسحابا" من الأراضي اليمنية، مشيرة إلى تحولات إستراتيجية في سياستها المنتهجة تجاه اليمن.

وتحدثت وكالة أنباء الإمارات عن" عودة" قوات العدوان الإماراتية من اليمن، كما بثت وسائل إعلامها مشاهد الاحتفال بهذه المناسبة.

الانسحاب العسكري الإماراتي المعلن الاثنين لم يكن الأول، فقبل أشهر تحدث الإماراتيون في تصريحات وتسريبات عن انسحاب أو "إعادة تموضع" لقواتهم في اليمن.

ميدانياً كسر الجيش واللجان الشعبية، مساء الاثنين، زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران وكبدوهم خسائر جسيمة في العديد والعتاد.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير عتاد حربي لهم خلال تصدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية لزحفهم في منطقة العطفين بالأجاشر قبالة نجران.