  • الأربعاء ١٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275777 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 17:44 الاقسام: عربيات  
الإمارات تعلن انسحابها من اليمن.. وكسر زحف للمرتزقة قبالة نجران

الإمارات تعلن انسحابها من اليمن.. وكسر زحف للمرتزقة قبالة نجران

بعد خمس سنوات من شنها عدوانا وحشيا على اليمن وشعبه، أعلنت دولة الإمارات عمّا أسمته "إنسحابا" من الأراضي اليمنية، مشيرة إلى تحولات إستراتيجية في سياستها المنتهجة تجاه اليمن.

وتحدثت وكالة أنباء الإمارات عن" عودة" قوات العدوان الإماراتية من اليمن، كما بثت وسائل إعلامها مشاهد الاحتفال بهذه المناسبة.

الانسحاب العسكري الإماراتي المعلن الاثنين لم يكن الأول، فقبل أشهر تحدث الإماراتيون في تصريحات وتسريبات عن انسحاب أو "إعادة تموضع" لقواتهم في اليمن.

ميدانياً  كسر الجيش واللجان الشعبية، مساء الاثنين، زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران وكبدوهم خسائر جسيمة في العديد والعتاد.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير عتاد حربي لهم خلال تصدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية لزحفهم في منطقة العطفين بالأجاشر قبالة نجران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0436 sec