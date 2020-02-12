تلقى الرئيس روحاني وكبار المسؤولين الايرانيين برقيات تهنئة من نظرائهم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اذ تلقى الرئيس روحاني برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بهذه المناسبة ضمنها، خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس الايراني بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الإيراني الصديق باطراد التـقـدم والازدهـار، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كما تلقى روحاني برقية تهنئة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة اليوم الوطني لايران متمنيا للرئيس روحاني موفور الصحة والعافية ولايران دوام التقدم والازدهار.

كذلك تلقى الرئيس روحاني برقيتين مماثلتين من ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح أعربا فيهما عن خالص التهاني بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية راجين للرئيس روحاني دوام الصحة والعافية.

ووجه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية حسن روحاني، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الاسلامية.

كما وجه خالد بن خليفة بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء القطري و عبد الله بن حمدآل ثاني نائب أمير دولة قطر، رسالتين مماثلتين الى الرئيس روحاني مهنئين فيها بمناسبة حلول الذكرى السنوية ال41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وبعث رئيس جمهورية ارمينيا أرمن سركيسيان برقيتين منفصلتين لقائد الثورة الاسلامية سماحة أية الله السيد علي الخامنئي و الرئيس حسن روحاني مهنئا بمناسبة الذكرى الواحدة و الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران. أعرب عن أمله لتعزيز العلاقات بين طهران ويريفان وقال : ان الحفاظ على العلاقات المثمرة المشتركة بين ايران وارمينيا هام للغاية.

وفي برقية وجهها الرئيس ماكرون للرئيس روحاني والحكومة والشعب الايراني بمناسبة الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وجاء في البرقية ، ان من الجدير تنمية العلاقات بين البلدين والتي ترسخت في ظل ثقافة وتاريخ كل منهما وهو هدف لا ينبغي ان نتخلى عنه اطلاقا.

وأكد ماكرون بان فرنسا ستواصل بذل الجهود الى جانب شركائها الاوروبيين من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي.





