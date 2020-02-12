قال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني رضا رحماني: ان سياسة الوزارة هي إستبدال 10 مليارات دولار من الاستيرادات بمنتوجات ايرانية الصنع.

وأضاف رحماني، الاثنين، في تصريح صحفي: ان تنمية الصناعات المحلية تأتي في سلم أولويات الوزارة؛ وبهذا الصدد تم تدوين عشرة برامج لهذا الغرض؛ مبيناً نمو الصناعات الايرانية خلال العام الحالي ( بدأ 21 مارس/ آذار 2019).

وقال رحماني: ان إنتاج الصناعات الدوائية شهدت خلال العام الحالي نمواً بمقدار 31% ، كما ان صناعة الألبسة والمنتجات الغذائية حققتا نمواً بنسبة 20% و 15% على التوالي .

وصرح رحماني ان وزارته تولي أهمية كبيرة للإنتاج المحلي، معلناً إستبدال 10 مليارات دولار من قيمة الاستيراد بمنتوجات ايرانية الصنع .ونوه الى أن الصناعات الثقيلة هي الأخرى شهدت نمواً، حيث ان إنتاج الإطارات الكبيرة حقق نمواً بمقدار 25% خلال العام الحالي.

وفي تصريح على هامش مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصافتين ايرانيتين لإنتاج نوعين من فحم الكوك، أعلن وزير الصناعة ان قيمة طاقة إنتاج الصناعات المعدنية تبلغ 22 مليار دولار. وأوضح ان ايران تمتلك طاقات عديدة في مختلف المجالات مثل الصلب والنحاس والألمنيوم.

ولفت رحماني الى استيراد فحم الكوك (الإسفنجي) والإلكترود بقيمة 500 مليون دولار سنوياً، وان المذكرة المبرمة ستحقق لإيران الاكتفاء الذاتي في صناعة فحم الكوك.