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رقم الخبر: 275773 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 17:23 الاقسام: اقتصاد  
تطور هائل في قطاع صناعات الألمنيوم والصلب في إيران

تطور هائل في قطاع صناعات الألمنيوم والصلب في إيران

أكد مساعد محافظ هرمزكان (جنوب ايران) في الشؤون الاقتصادية، ان تطوراً هائلاً تحقق في سد حاجة قطاع صناعات الألمنيوم والصلب من المواد الخام في البلاد.

وقال ايرج حيدري: انه بفضل تنفيذ المشروع الاستثماري لإنتاج الفحم الحجري الإسفنجي والشوكي في شركة تكرير النفط ببندرعباس (جنوب ايران)، فقد تحقق تطور هائل في تأمين المواد الخام التي يحتاجها قطاع صناعة الصلب والألمنيوم. وأضاف: ان هذا المشروع يعد من الإنجازات الهامة لملتقى الفرص الاستثمارية في آذار/ مارس الماضي، حيث حققت البلاد الاكتفاء الذاتي في تصنيع هذه المنتجات ذات الأهمية. وتابع: انه بوضع هذا المشروع الهام قيد التنفيذ، فان ايران لن تكون بحاجة الى استيراد هذه المواد من الخارج وهو ما سيثمر عن توفير مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية.

ونوه حيدري الى أن الفحم الحجري والشوكي من المواد ذات الاستهلاك الكبير في قطاع صناعة الصلب والألمنيوم في البلاد، حيث حظرت أميركا تصديره الى ايران.

 
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