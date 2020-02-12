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رقم الخبر: 275772 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 17:21 الاقسام: اقتصاد  
مصدر أميركي يرجح تمديد إستثناء العراق لإستيراد الغاز من إيران

مصدر أميركي يرجح تمديد إستثناء العراق لإستيراد الغاز من إيران

كشف مصدر دبلوماسي أميركي، الثلاثاء، عن إمكانية أن تمدد بلاده الاستثناء الممنوح للعراق بشأن استيراد الغاز من إيران.

وقال المصدر لـRT: ان "الحكومة الأمريكية قد تعلن خلال الأيام المقبلة تمديد الاستثناء للعراق، ولا يوجد حتى الآن أي رفض بهذا الإتجاه، وهذا ما يرجح إمكانية التمديد".

ويوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في العراق، أحمد العبادي، إلتزام بغداد بمدد الاستثناء التي حصلت عليها من الولايات المتحدة باستيراد الغاز من إيران، استثناء من "العقوبات"، لتغذية عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويتعرض أي كيان يتعامل مع المؤسسات أو البلدان التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء، لعقوبات ثانوية تقيد وصوله إلى الدولار الأميركي.

وأدى الإعفاء (الإستثاء) الأميركي إلى حماية العراق من "عقوبات" مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالى 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب من الغاز (988 مليون قدم مكعب) من إيران، بحسب RT.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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