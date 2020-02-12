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رقم الخبر: 275771 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 17:19 الاقسام: اقتصاد  
الإيرانيون يسجلون 970 شركة في تركيا خلال 2019

الإيرانيون يسجلون 970 شركة في تركيا خلال 2019

أعلن مدير مرکز الدراسات الإيرانية-الترکية ان المستثمرين الإيرانيين سجلوا نحو 970 شرکة جديدة في ترکيا خلال عام 2019 .

وقال جلال ابراهيمي في تصريح لوکالة أنباء الطلبة: انه بناء على الإحصاءات المسجلة يعتبر الإيرانيون أهم المستثمرين الوافدين إلى ترکيا في عام 2019. وأضاف: انه بعد تخفيض حجم إستثمارات المواطنين الإيرانيين في الإمارات تحولت ترکيا إلى الوجهة الرئيسية للإستثمارات الإيرانية؛ موضحاً ان الشرکات الإيرانية تقوم في البداية باستئجار مکتب ثم شرائه للحصول على الإقامة المؤقتة والدائمة. کما سمحت ترکيا بإحداث شرکة في المنازل، حيث يستطيع المستثمرون الجدد إنشاء وحدة تجارية عبر إستئجار منزل أو شرائه والبدء بأعمالهم التجارية في ترکيا.

 

 
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