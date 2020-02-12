وقال جلال ابراهيمي في تصريح لوکالة أنباء الطلبة: انه بناء على الإحصاءات المسجلة يعتبر الإيرانيون أهم المستثمرين الوافدين إلى ترکيا في عام 2019. وأضاف: انه بعد تخفيض حجم إستثمارات المواطنين الإيرانيين في الإمارات تحولت ترکيا إلى الوجهة الرئيسية للإستثمارات الإيرانية؛ موضحاً ان الشرکات الإيرانية تقوم في البداية باستئجار مکتب ثم شرائه للحصول على الإقامة المؤقتة والدائمة. کما سمحت ترکيا بإحداث شرکة في المنازل، حيث يستطيع المستثمرون الجدد إنشاء وحدة تجارية عبر إستئجار منزل أو شرائه والبدء بأعمالهم التجارية في ترکيا.