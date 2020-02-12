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رقم الخبر: 275770 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 17:17 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج 8ر1 مليون طن من القمح في محافظة خوزستان

إنتاج 8ر1 مليون طن من القمح في محافظة خوزستان

أعلن مساعد دائرة الجهاد الزراعي في محافظة خوزستان عن بلوغ إنتاج المحافظة من القمح وخلال العام الزراعي الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2020) الى 8ر1 مليون طن.

وأضاف محمد قاسمي نجاد، الاثنين، في تصريح لمراسل (إرنا): انه نتيجة للأمطار التي هطلت بشكل كبير خلال العام الزراعي، فان إنتاج القمح شهد نمواً خلال هذا العام ليبلغ 8ر1 مليون طن مقارنة بالعام الزراعي الماضي الذي بلغ 6ر1 مليون طن. وبيّن ان 162 ألف دونم من الأراضي في المحافظة يتم زراعة القمح فيها.

وكان مستشار وزير الجهاد الزراعي ومنفذ مشروع القمح في الوزارة أشار الى الأراضي الواسعة المخصصة لزراعة القمح في البلاد، وقال: ان ايران حققت هذا العام الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح للعام الخامس على التوالي، و انها قادرة على سد حاجاتها الداخلية.

 
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