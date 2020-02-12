* إغتيال اميركا للقائد سليماني جبان ولا إنساني، فهو الوحيد الذي وقف بوجه داعش الاميركي وقضى عليه

أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، "علي أكبر صالحي"، ان الجمهورية الإسلامية لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لضمان أمنها.

وأشار صالحي في كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث للأمن النووي الذي يعقد مرة كل عامين برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، الى أهمية الإتفاق النووي باعتباره انجازا دوليا وانتقد السياسة الامريكية الحمقاء مذكّرا اوروبا بمسؤولياتها تجاه الإتفاق النووي وضرورة إنفكاكها عن السياسة الامريكية الأحادية والمتغطرسة.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية الحفاظ الإتفاق النووي من شأنه ان يعزز الأمن النووي والمساعي الدولية بهذا الشأن.

وأدان تصرفات الادارة الامريكية معتبرا إياها المسؤولة عن الأوضاع الحالية.

وأشار صالحي الى الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية والتحرر من الهيمنة الامريكية، واصفا سلوك اميركا على الصعيد الدولي بأنه إرهابي.

وفي هذا الشأن أشار الى اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكدا جدية ايران في التصدي لأي عدوان من هذا القبيل والرد بالمثل.

ولفت الى الإجراءات الواسعة والجارية في البلاد في مجال الأمن النووي، داعيا الى تصدي المجتمع العالمي لتهديدات مثل الهجمات السايبرية مثل فيروس "ستاكس نت" على المنشآت النووية الايرانية، ودعا كذلك الى إدانة ووقف هذه الهجمات والاعمال الارهابية كاغتيال العلماء النوويين الايرانيين.

وأشار صالحي الى المسؤوليات الملقاة على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لميثاق الوكالة، وإعتبر المسؤولية المبدئية للأمن النووي بأنها مازالت بعهدة الحكومات، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتخاذ التمهيدات اللازمة لضمان التعاون الدولي في مجال الأمن النووي والحيلولة دون تضرر هذا التعاون.

ونوه مشيدا بتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ايران في مجال الأمن النووي، ساردا امثلة للتعاون في هذا الصدد.

وقدم صالحي الايضاحات اللازمة بشأن كيفية توفير الأمن للمواقع النووية ومنها إلتزام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن في الوحدتين النوويتين قيد الانشاء في بوشهر.

وفي تصريح له حول الإتفاق النووي وأداء اوروبا في هذا المجال قال صالحي في اعقاب مشاركته في المؤتمر؛ بأن الإتفاق النووي هو إتفاق ثنائي أحد أطرافه ايران وان اميركا خرجت من الإتفاق من جانب واحد فيما لم يلتزم الاوروبيون بتعهداتهم بالشكل اللائق.

واضاف: انه بعيد من الاتحاد الاوروبي بهذا الحجم من الدول ان تستسلم للضغوط الاميركية بهذه الذلة، انه امر مثير للإستغراب.

وتابع صالحي: اذا أرادت اوروبا مواصلة هذا النهج بهذا الشكل من دون إتخاذ إجراء جاد في تنفيذ تعهداتها فاننا سنشعر بالقلق بالتأكيد على مستقبل الإتفاق النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية أيضًا حول السلامة النووية ان موضوع الأمن مؤخر على النقاشين السابقين والمتعلقين بالضمانات والأمن النوويين، ويضاف اليهما أيضًا مسألة أمن المواقع والمنشآت النووية.

وأضاف: "الأمن النووي مهم للغاية لأن الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم تنفذها إما جماعات إرهابية أو أنظمة لا تلتزم بالقانون الدولي، مثل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهي ترى نفسها حرة في إرتكاب أي جريمة يمكن أن تقوض الأمن النووي وخاصة المواقع النووية.

كما أشار صالحی الى الإرهاب الأمريكي في المنطقة وتشكيل داعش والاغتيال الجبان للقائد قاسم سليماني، ووصف اغتيال القائد سليماني بأنه جبان وغير إنساني وبعيد عن الإنسانية، وقال: ان القائد سليماني هو الشخص الوحيد الذي وقف بصلابة امام جماعة داعش وقضى عليها وانهم قاموا (الأمريكيين) باغتيال القائد سليماني لأنهم فقدوا ابنهم غير الشرعي (داعش).

وأضاف صالحي: "لقد أعلنا أن إيران وكما ردت على استشهاد القائد سليماني ردا حازما فإنها لن تتردد من الان فصاعدا في الرد على تصرفاتهم إذا اقتضت الظروف والضرورة ".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية أيضًا: اننا لن نتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية منشآتنا النووية، ونحن بحاجة إلى حماية هذه المنشآت واتخاذ أي إجراء ضروري في هذا الصدد"