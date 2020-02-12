اعتبر المتحدث باسم الحرس الثوري في ايران العميد رمضان شريف الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد بأنه حطّم هيبة اميركا الجوفاء.

وقال رمضان شريف، في كلمته في مراسم أربعينية استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وصحبه الابرار: إن الأمر الهام الذي تحقق عبر هذا الهجوم تمثل بتحطيم هيبة الاميركيين الجوفاء وباتوا أذلاء أمام أنظار العسكريين في العالم.

ولفت الى تدمير صواريخ الحرس الثوري قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق والإحصاءات المتناقضة التي أعلنها المسؤولون الاميركيون حول حجم الخسائر، موضحاً: إن الصفعة إكتسبت أهمية كبيرة للغاية وسيكشف عن الخسائر في الارواح والمعدات أثناء الانتخابات الاميركية المقبلة.

ونوه الى ان ما يكتسب الأهمية في هذا الهجوم يتمثل بتحطيم هيبة الاميركيين وهيمنتهم الجوفاء حيث باتوا اذلاء في أعين العسكريين في العالم، موضحاً: إن دولة لم تكن تجرؤ على مهاجمة القواعد الاميركية منذ 70 عاما الا ان الصفعة التي وجهها الحرس الثوري حطمت هذه الامبراطورية السياسية والاقتصادية والعسكرية الجوفاء وأركعتها شجاعة ابناء الوطن الاسلامي.

وأكد ان مكانة ايران تختلف تماما عن العقود الماضية حيث تتبوأ حاليا مكانة شامخة يحسدها عليها الكثير من بلدان العالم وبات إستقلالها وكرامتها من الخصائص الأهم والتي لاتحظى الكثير من البلدان الاوروبية بها إذ لاتجرؤ على اتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي مستقل واحد دون أخذ الاذن من الاميركيين، الا انه بفضل الله ومقاومة الشعب كانت ايران تتخذ قراراتها بنفسها على مدى 41 عاما.

وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري الى تصدي جبهة المقاومة بقيادة القائد الشهيد قاسم سليماني لتنظيم داعش الارهابي والمجموعات التكفيرية، موضحاً: إن الاستكبار العالمي أنفق مليارات الدولارات لإعداد هذا التنظيم ودفعه لخوض المعارك حيث بلغ مشارف بغداد ودمشق وبث الهلع والرعب بين شعوب المنطقة الا ان الشهيد قاسم سليماني واصحابه الابرار تصدوا بقوة للدواعش المجرمين وداعميهم وحققوا الانتصار لأنهم عملوا وفق تكاليفهم الدينية لذلك استحقوا النصر الالهي.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان رسمي إصابة 109 جنود أميركيين بارتجاج دماغي في الهجوم الصاروخي الإيراني على "عين الأسد".

وكانت وكالة "رويترز" قالت: إن الجيش الأميركي سيعلن عن زيادة في عدد الإصابات في صفوفه جرّاء القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة "عين الأسد" الأميركية في العراق.

وقال مسؤولون للوكالة: إن هناك أكثر من 100 حالة لديها إصابة في الدماغ، غير الـ64 حالة التي تم الإبلاغ عنها سابقاً الشهر الماضي.

وأشارت "رويترز" إلى أن البنتاغون رفض التعليق، لكنه أرجح سابقاً زيادة في الإصابات، مبرراً أن الأعراض قد تستغرق وقتًا طويلاً ويمكن للقوات أن تستغرق وقتاً أطول للإبلاغ عنها.