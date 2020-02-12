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رقم الخبر: 275763
تاريخ النشر: شباط 11, 2020
الوقت: 15:37
الاقسام: سياحة
ايران في صور
جسر (ورسك) في محافظة مازندران
جسر (ورسك)
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جسر (ورسك)
جسر (ورسك)
جسر (ورسك)
جسر (ورسك)
جسر (ورسك)
جسر (ورسك)
جسر (ورسك)
الکلمات المفتاحية
جسر (ورسك)
محافظة مازندران
ايران
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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