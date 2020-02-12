  • الأربعاء ١٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275762 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 15:36 الاقسام: دوليات  
مصرع 16 لاجئا وفقدان آخرين بانقلاب قاربهم في خليج البنغال

مصرع 16 لاجئا وفقدان آخرين بانقلاب قاربهم في خليج البنغال

لقي ما لا يقل عن 16 لاجئا من أقلية الروهينغا مصرعهم وفقد آخرون منهم، بعد انقلاب قاربهم، اليوم الثلاثاء، وكان على متنه 125 لاجئا، في خليج البنغال أثناء محاولتهم الوصول إلى ماليزيا.
وقال مسؤول في بنغلادش، إن خفر السواحل ورجال الإنقاذ انتشلوا جثث تعود لـ14 امرأة وطفل ورجل بعد انقلاب القارب الخشبي قبالة جزيرة سانت مارتن.
وأضاف مسؤول آخر، أن 62 لاجئا كانوا على متن القارب المنكوب جرى إنقاذهم، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة للبحث عن ناجين آخرين، منوها بأن اكتظاظ القارب والحمولة الزائدة على متنه كانت السبب في انقلابه.
ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، هربا من عمليات القمع المتواصلة التي يقوم بها ضدهم جيش ميانمار ومجموعات مسلحة بوذية. وقد صنف محققون في الأمم المتحدة هذه العمليات شكلا من أعمال "الإبادة الجماعية".
وينتمي "الروهينغا" إلى عائلة الشعوب الهندية، ويقطنون في ولاية أراكان (راخين)، الواقعة غرب ميانمار، وبحسب التقديرات لعام 2012، تبلغ أعدادهم في الولاية نحو 800 ألف نسمة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0750 sec