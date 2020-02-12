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رقم الخبر: 275761 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 15:33 الاقسام: سياحة  
مربط خيول ميبد.. يعود للعهد القاجاري
من اهم مراكز البريد القديمة

مربط خيول ميبد.. يعود للعهد القاجاري

هي مجموعة اسطبلات تقع على الطريق الاصلي قاضي مير حسين بمجاورة استراحة الشاه عباسي .

والتي تعد جزءا من الاستراحة  المشتملة على مخازن للماء وبرادات الماء ومجالس ظليلة وتعود للعهد القاجاري وكانت من اهم مراكز البريد القديمة تم إحداثها على الطريق التجاري القديم الواصل بين مدينة الري وكرمان ولاهمية هذا المكان السياسية نظرا لسرية الملفات والرسائل التي كانت تمر منها فقد تم تصميمها على شكل قلعة حصينة ليسهل الدفاع عنها ضد الهجمات الخارجية ، كانت قد جهزت بالحراس المناوبين طول الوقت مع عدد من الرماة .

يشتمل هذا المركز على فناء غير مسقوف وباحتين مسقوفتين وغرفة مخصصة لرئيس الحرس  ومكان لاقامة الحراس وساسة الخيول.

 

مربط خيول ميبدمربط خيول ميبد
مربط خيول ميبدمربط خيول ميبد
مربط خيول ميبدمربط خيول ميبد
مربط خيول ميبدمربط خيول ميبد
مربط خيول ميبدمربط خيول ميبد
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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