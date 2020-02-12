والتي تعد جزءا من الاستراحة المشتملة على مخازن للماء وبرادات الماء ومجالس ظليلة وتعود للعهد القاجاري وكانت من اهم مراكز البريد القديمة تم إحداثها على الطريق التجاري القديم الواصل بين مدينة الري وكرمان ولاهمية هذا المكان السياسية نظرا لسرية الملفات والرسائل التي كانت تمر منها فقد تم تصميمها على شكل قلعة حصينة ليسهل الدفاع عنها ضد الهجمات الخارجية ، كانت قد جهزت بالحراس المناوبين طول الوقت مع عدد من الرماة .

يشتمل هذا المركز على فناء غير مسقوف وباحتين مسقوفتين وغرفة مخصصة لرئيس الحرس ومكان لاقامة الحراس وساسة الخيول.