  • الأربعاء ١٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275760 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 15:35 الاقسام: دوليات  
الفلبين لأمريكا: قررنا إنهاء العمل بالاتفاق الخاص بالقوات الزائرة

الفلبين لأمريكا: قررنا إنهاء العمل بالاتفاق الخاص بالقوات الزائرة

قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أخطر الولايات المتحدة رسميا بقراره إنهاء العمل باتفاق القوات الزائرة بين جيشي البلدين، منفذا بذلك تهديده المتكرر بتخفيض مستوى التحالف الدفاعي بين البلدين.
وقال المتحدث باسم دوتيرتي إن الرئيس يعتقد أن الوقت حان لتحقيق الاستقلال العسكري. ولم يخف الرئيس الفلبيني خلافه مع الولايات المتحدة واستهانته بالعلاقات العسكرية التي تربط البلدين.
ونقل المتحدث سلفادور بانيلو خلال إفادة اعتيادية عن دوتيرتي قوله ”حان الوقت لكي نعتمد على أنفسنا. سنعزز دفاعاتنا ولن نعتمد على أي دولة أخرى“.
واتخذ دوتيرتي، الذي أبدى اعتراضه على التحالف العسكري بين البلدين، القرار بعد أن قال أحد حلفائه المقربين إن تأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة ألغيت، لسبب مرتبط بحرب دوتيرتي على المخدرات.
ومنحت اتفاقية القوات الزائرة التي أبرمت عام 1998 وضعا قانونيا لآلاف من الجنود الأمريكيين الذين تناوبوا على زيارة البلاد لإجراء التدريبات العسكرية وتقديم المساعدات الإنسانية.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6028 sec