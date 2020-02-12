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رقم الخبر: 275759 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 15:30 الاقسام: دوليات  
مقتل 5 في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول

مقتل 5 في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مهاجما انتحاريا قتل خمسة أشخاص قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول يوم الثلاثاء.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي وقع قرب مدخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية التي تديرها الدولة في بداية ساعة الذروة الصباحية.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز ”قُتل خمسة بينهم ثلاثة عسكريين ومدنيان“. وأضاف أن 12 آخرين أصيبوا خمسة منهم مدنيون.

وشهدت الأكاديمية عدة هجمات في الماضي منها هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه في مايو أيار الماضي.

وتواصلت هجمات المتشددين على قوات الأمن الأفغانية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية برغم محادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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