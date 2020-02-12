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رقم الخبر: 275758 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 15:28 الاقسام: سياحة  
حديقة متحف نادري.. من أهم الاماكن السياحية والتاريخية في مدينة مشهد المقدسة

حديقة متحف نادري.. من أهم الاماكن السياحية والتاريخية في مدينة مشهد المقدسة

حديقة متحف نادري هي مرقد نادر شاه الواقعة في الضلع الشمالي الغربي من مفترق شهداء (نادري سابقا ). يعتبر من أهم الاماكن السياحية والتاريخية في مدينة مشهد. هذا المرقد مقام داخل حديقة بمساحة ١٤٤٠٠ متر مربع.

مرقد نادر شاه هو بناء يقع ضمن مجموعة نادري التاريخية والتي صممت وبنيت لتكون نصبا تذكاريا للشاه نادر افشار سنة ١٣٤٢ شمسي على يد المعمار هوشنغ سيحون .

يشمل المرقد على منصة بارتفاع ١٢ درجة ، الضريح ،  وهناك غطاء على الضريح يشبه الخيمة  ، وبجانب القبر هناك منصة صغيرة نصب عليها تمثال نادر شاه وهو يمتطي جواده ويلحق به ثلاثة أشخاص ، وغرفة لبيع الكتب ، وصالتان لعرض التحف.

 

حديقة متحف نادريحديقة متحف نادري
حديقة متحف نادريحديقة متحف نادري
حديقة متحف نادريحديقة متحف نادري
حديقة متحف نادريحديقة متحف نادري
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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