عمارة آصف وزيري المسمى ب”البيت الكردي” رمز للهوية الثقافية لقبيلة الأكراد وهو من الآثار الثقافية الأكثر قيمة في سنندج.

يحتوي المبنى الأصلي لمبنى الصرح على معظم الأجزاء من الجانب الشمالي والتي تشمل قاعة الاحتفالات والغرف والممرات وبعض أجزاء من المساحات الشرقية المتعلقة بعصر الصفوي وأضيفت الأجزاء أو المكونات الأخرى في فترتي “قاجار” و “بهلوي”. تُعرف عائلة محمد هاشميها (أمجد الأشرف) بالمؤسس الأول لهذا المبنى ، وقد يكون ملكها مرزا محمد رضا وزيري (والد آصف ديفان) وقد اكتسب هذا الصرح روعة أخيرة من خلال بناء المدخل (بواجهة من الطوب على الطراز الباروكي الإيراني) والأجزاء الشرقية والغربية منه في عهد آصف ديفان.

منظمة التراث الثقافي الكردستاني تقوم بإدارة هذا المبنى منذ عام 1376شمسي وأعيد افتتاحه كأكبر متحف أنثروبولوجيا يتعلق بقبيلة واحدة في إيران في عام 1382 شمسي. الجص ، والزنانير القديمة ، والأحجار المنحوتة ، والزخارف المرآة، والزخارف المنحوتة وقد انعكست الأقواس بمهارة في هذا المبنى.

بالإضافة إلى مدخل المبنى وممر المدخل وقنوات المياه وغرف المياه المنقسمة ، فإنه يحتوي على أربعة بوابات معروفة باسم الفناء الخارجي (الرئيسي) ، والفناء الداخلي ، وحديقة المطبخ وساحة الموظفين. في الركن الجنوبي الغربي من الصرح ، تم بناء حمام خاص على الطراز المعماري للحمام الإيراني مع تصاميم الجير.

اليوم ، تم تحويل الجزء الجنوبي من هذا المعرض إلى صالة عرض والجزء الآخر أصبح منزل شاي تقليدي مع قبة من الطوب. أيضا ، تم تجديد حمام السباحة الرئيسي وبنيت شرفة حوله.



