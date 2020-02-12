إنّ مقبرة خواجة الربیع التي بنیت في العهد الصفوي وبإمر الشیخ البهائي بواسطة الشاه عباس الصفوي من الآثار الوطنیة لایران وتکون ایضا من المواقع الدینیة في مدينة مشهد المقدسة حیث سجلت في سنة 1310 شمسیة و برقم 142 في قائمة الآثار الوطنیة. کان خواجة الربیع أو ابو زید ربیع بن خثیم الاسدي من قبیلة بني الاسد وساکن في الکوفة ومن الزهاد الثمانیة في صدر الاسلام والتابعین وایضا من صحابة الامام علي (ع) والنبي الاکرم (ص) في بدایة الاسلام. غادر خواجة ربیع مدینة کوفة إلی خراسان خلال السنوات الاخیرة وسکن في مدینة نوغان في مرکز طوس ومات في سنة 63 قمریة في مدینة نوغان. بنیت مقبرة خواجة ربیع بواسطة الشاه عباس الصفوي وبامر الشیخ البهائي وبإشراف احد السادات الرضويين في مشهد بإسم " المیرزا افلغ " في بدایات القرن 11 قمري. قرب مقبرة خواجة ربیع بنایات جمیلة، جذابة و وبمبارکة مشهد ومن اجل هذا اصبح له عناية کبیرة للزوار والمجاورین و تجذب سنویا السیاح والزائرين. تقع مقبرة خواجة الربیع في قریة تسمی بحسین آباد لخواجة الربیع في الماضي التي یکون من الموقوفات المقبرة خواجة وتوجد قیادة هذه المقبرة والاملاك علی العتبة الرضویة المقدسة في القرن الاخیر. تعتبر مقبرة خواجة الربیع في مشهد من مقبرة مهمة وتکون ایضا مقبرة فتحعلي خان القاجار التي قتل في سنة 1139 قمریة في حدیقة خواجة وبواسطة نادرقلي الافشار تحت قبة مقبرة الخواجة. تحتوی مقبرة خواجة الربیع علی قبة بإرتفاع 18 مترا تم بناء الایوانات على شكل رباعي وقبة هذه المقبرة ذات زخرفة فضیة جمیلة وداخل البنایة ایضا مزین بصور ذهبیة. تصمیم مقبرة خواجة ربیع ثماني الاضلاع في الواجهة الخارجیة ورباعي الاضلاع داخل الایوانات والواجهة الداخلیة. توجد اربعة ابواب وراء الایوانات الرباعیة الرئیسیة التي تتصل بکوة و یتشکل المدخل الرئیس من ایوان رفيع حیث یوجد فيه قنطرتان في الاسفل والاعلى ویلحق في القنطرات المدخل والنافذة المستطیلة. تحتوی ایضا الواجهة الخارجیة للبنایة علی زینة مذهلة وخلابة بصورة المعقلیة حيث اعطت زینة زخرفة الایوان مؤثرات خاصة إلی مجموعة البنایة. اعطتها ایضا نقوشا جمیلة مخططة بالازوردي الذي سُطّر بخط الابیض والقلم الجمیل للخطاط الشهیر علیرضا العباسی في العهد الصفوی . تقع هذه المقبرة في نهایة شارع عبادي (خواجة الربیع) مشهد .