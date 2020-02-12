حتى بداية القرن العشرين، كانت شمشك قرية صغيرة في جبال طهران. مع اكتشاف رواسب الفحم الهامة، نمت القرية وتم بناء طريق يربط شمشك بطهران.

في نهاية عمليات التعدين، أصبحت القرية مكاناً ترفيهياً للأثرياء. في عام 1958، تم إنشاء منتجع شمشك للتزلج، مما يوفر للطبقة العليا من طهران مكاناً لتعلم وممارسة هذه الرياضة العصرية.

في أيامنا هذه، لا يزال شمشك مكاناً مشهوراً لدى الإيرانيين للحضور والمتعة! على الرغم من أن المنتجع قد توسّع بشكل كبير منذ افتتاحه، إلا أنه لا يزال أحد أكبر المنتجعات في إيران. إن قرب شمشك مع منتجعات التزلج الأخرى مثل دربندسار وديزين يجعلها عاصمة للتزلج في إيران!

- الخدمات: التزلج الليلي – تأجير / تأجير ملابس ومحلات – جولات التزلج – المطاعم – الفنادق – تأجير شقة – محلات – أنشطة أخرى.

تعد منطقة شمشك للتزلج ثالث أكبر منطقة في إيران بعد ديزين ودربندسار. من الأعلى، يمكنك الوصول إلى العديد من المنحدرات بصعوبة متفاوتة. مصاعد التزلج 2x تصل أيضا إلى القمة. يوجد مصعد صغير للتزلج في القرية مخصص لمنطقة المبتدئين.

يوفر منتجع التزلج العديد من المسارات غير المكشوفة، والتي يمكن الوصول إليها مباشرة من أعلى الفندق.

تتوفر العديد من أنظمة النقل من طهران إلى شمشك: سيارات الأجرة، الميني باص، المشي لمسافات طويلة.

- المبيت: للسكن، تحتوي مدينة شمشك على عدد قليل من الفنادق. إذا كنت ضمن مجموعة، فإن أرخص وسيلة للحصول على غرفة في شمشك هي استئجار شقة.

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