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رقم الخبر: 275754 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 15:11 الاقسام: سياحة  
تمثال شیر سنغي.. من الآثار القديمة في مدينة همدان

تمثال شیر سنغي.. من الآثار القديمة في مدينة همدان

تمثال شيرسنغي هو واحد من الآثار القديمة في مدينة همدان.

تعد التلة التي يقع فيها شير سنغي من التلال القديمة و الأثرية لأنه تم كشف تابوت قديم من العصر الأشكاني في ذلك المكان و يحتفط فيه في الوقت الحالي ضمن متحف همكتانه .

اطلق الاعراب هذا الاسم عليها عند غزوهم لمدينة همدان و تعني باب الأسد.

من  خلال الدراسات التي أجريت على التابوت الذي تم كشق و من خلال المطالعات التاريخية أعتقد أن أثار تلك المنطقة تعود الى العصر الاشكاني و يعتقد بعض المؤرخين أنها تعود الى عصر الماديات (أحد العصور الايرانية القديمة).

 

شير سنغيشير سنغي
شير سنغيشير سنغي
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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