تمثال شيرسنغي هو واحد من الآثار القديمة في مدينة همدان.

تعد التلة التي يقع فيها شير سنغي من التلال القديمة و الأثرية لأنه تم كشف تابوت قديم من العصر الأشكاني في ذلك المكان و يحتفط فيه في الوقت الحالي ضمن متحف همكتانه .

اطلق الاعراب هذا الاسم عليها عند غزوهم لمدينة همدان و تعني باب الأسد.

من خلال الدراسات التي أجريت على التابوت الذي تم كشق و من خلال المطالعات التاريخية أعتقد أن أثار تلك المنطقة تعود الى العصر الاشكاني و يعتقد بعض المؤرخين أنها تعود الى عصر الماديات (أحد العصور الايرانية القديمة).