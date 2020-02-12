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|رقم الخبر: 275754
|تاريخ النشر: شباط 11, 2020
|الوقت: 15:11
|الاقسام: سياحة
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تمثال شیر سنغي.. من الآثار القديمة في مدينة همدان
تمثال شيرسنغي هو واحد من الآثار القديمة في مدينة همدان.
تعد التلة التي يقع فيها شير سنغي من التلال القديمة و الأثرية لأنه تم كشف تابوت قديم من العصر الأشكاني في ذلك المكان و يحتفط فيه في الوقت الحالي ضمن متحف همكتانه .
اطلق الاعراب هذا الاسم عليها عند غزوهم لمدينة همدان و تعني باب الأسد.
من خلال الدراسات التي أجريت على التابوت الذي تم كشق و من خلال المطالعات التاريخية أعتقد أن أثار تلك المنطقة تعود الى العصر الاشكاني و يعتقد بعض المؤرخين أنها تعود الى عصر الماديات (أحد العصور الايرانية القديمة).
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