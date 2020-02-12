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رقم الخبر: 275753 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 14:50 الاقسام: سياحة  
حديقة (فردوس الأمهات) في طهران
ايران في صور

حديقة (فردوس الأمهات) في طهران
حديقة (فردوس الأمهات)حديقة (فردوس الأمهات)
حديقة (فردوس الأمهات)حديقة (فردوس الأمهات)
حديقة (فردوس الأمهات)حديقة (فردوس الأمهات)
حديقة (فردوس الأمهات)حديقة (فردوس الأمهات)
حديقة (فردوس الأمهات)حديقة (فردوس الأمهات)
حديقة (فردوس الأمهات)حديقة (فردوس الأمهات)
حديقة (فردوس الأمهات)حديقة (فردوس الأمهات)
حديقة (فردوس الأمهات)حديقة (فردوس الأمهات)
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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