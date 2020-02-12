تبلغ مساحة الحدیقة حوالى ٥٥ کیلومترا مربعا وتعتبر من أهم مناطق الجذب السیاحی في أصفهان. هذه الحدیقة تم إقامتها داخل غابة ناجوان وهناک نبع یغذی النهر؛ وتعتبر من الحدائق المعدودة للطیور في الشرق الأوسط.

تبلغ مساحة الارض الحاویة على اقفاص الطیور ١٧ کیلومترا مربعا.

یوجد في هذه الحدیقة حوالى ١٣٠ نوعا، عددها٤٠٠٠ طائر ومع مرور الأیام فإن هذا الرقم آخذ بالازدیاد.

تم الاخذ بعین الاعتبار البیئة التي حضر منها کل طائر وتم صناعة بیئة مشابهة لها کبرک الماء الخاصة للطیور المائیة کالبط والوز والبجع والفلامینکو .

وتم بناء اقفاص مزججة للطیور التي لا تناسبها بیئة اصفهان کبعض انواع الببغاوات ..

تم وضع بعض الصخور للطیور ذات المنشأ الجبلی ومثل کبک وتیهو.

تم تشجیر بعض المناطق للطیور التي تعیش في الغابات مثل قرقاول واقفاص معدنیة للطیور التي من الممکن هروبها من الحدیقة لای سبب .

اذا کما تلاحظون هناک ٥ انواع من المناخات التي تم تأمینها لطیور الحدیقة البرک والصخور الاقفاص الزجاجیة الاقفاص المعدنیة والغابات.



