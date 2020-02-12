حمام وکیل في شیراز عمارة مثمنة الاضلاع تم بناؤها في عهد کریم خان وهو من أسرة الزند في شیراز، تم بناؤه بأمر من کریم خان زند بجانب مسجد وکیل .

من الأمور التي تبعث على التعجب هي قسم من الحمام یدعى بمجلس الأمراء والتي کانت مخصصة لجلوس الشاه فقط . وقد تم بناؤه بأحدث الوسائل والطرق المتاحة في ذلک الوقت.

مدخل الحمام یقع تحت مستوى سطح الأرض بخط متوسط الانحدار.

اما المدخل لغرفة تبدیل الملابس فهو مبنی بشکل حاد الزاویة وذلک لمنع دخول الهواء البارد وخروج الهواء الدافئ. الصالة الاساسیة للحمام على شکل مثمن الأضلاع وترتفع في وسطه قبة فوق ثمانیة أعمدة متشابهة من الحجر. غرفة النار مفروشة بالحصى وفتحات التهویة تقود الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق الى خارج الحمام عن طریق أنابیب ممددة تحت أرض الحمام حتى تستخدم حرارة الدخان في تسخین أرض الحمام. بعد غرفة التسخین هناک مکان یدعي الخزینة فيه یتم تسخین الماء بقدور کبیرة. على جانبی غرفة النار مجلسان للشاه وعلى جانبی الخزینة مجلسان للحاکم . في وسط غرفة مجلس الحاکم نافورة . وتحت القبة لوحات زینة من الجص منقوش علیها رسومات مأخوذة عن قصص وأساطیر وأحلام ودین ومذهب شعوب تلک المنطقة . کان الحمام یحتوي على أربع أقسام مرتبطة مع بعضها، إلى الآن لا تزال الأسرار الهندسیة المستخدمة في بناء الحمام مکانا لجذب السیاح ولغزا محیرا لهم . زیارة هذا الحمام التاریخي تظهر لکم جانبا من جوانب فن العمارة الإیراني القدیم في ذلک الزمان.