یعد برج «آزادی» أو «الحریة» المشهور في طهران من أبرز معالم العاصمة الإیرانیة، بالإضافة إلى کونه عملا معماریا رائعا وشاهدا حیا على الأحداث المصیریة الکثیرة التی حملها التاریخ الحدیث لهذا البلد، ومنها اجتماع الایرانیین فيها منذ انتصار الثورة الإسلامیة في المراسیم.

وقد سمی هذا البرج عند انشائه عام 1970 بشهیاد، بعد انتصار الثورة الاسلامیة بما أنه کان مکانا لإجتماع الایرانیین في ساحة هذا البرج وبعد ذلک سمی ببرج ازادى او الحریة. ومنذ ذلک الحین وحتى الان ظل المعلم الوطنی الابرز لطهران وایران عموما، لما یحمله من میزات، اهمها شکله الهندسی الغریب من الداخل والخارج، الذی یجمع بین فنون البناء ما قبل وبعد الاسلام في ایران، اضافة الى بنائه وسط ساحة تعد الاکبر في العالم.

تم بناء ساحة الحریة في عام 1970 م، علی ارض تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، یتوسطها برج في غایة الروعة والدقّة الهندسیة، ویعتبر رمزاً للعاصمة طهران،واحد النماذج الممیزة للمنجزات المعماریة الایرانیة الاسلامیة المعاصرة، ویبلغ ارتفاعه 45 متراً، ویوجد في طبقاته الأرضیة متحف و مکتبة و محلات لبیع الصناعات الیدویة والکتب.

تجدر الاشارة الى ان ساحة آزادی البالغ مساحتها 15 ألف متر مربع هی اکبر ساحة في دول الشرق الاوسط. وتم بناء برجها على شکل بوابة ویصل ارتفاعه الى نحو 45 متراً، وخمسة أمتار منها دخلت في جوف الارض. الفناءات المحیطة بالساحة تشمل حدائق صغیرة واشجاراً وزهوراً. اما برج آزادی نفسه، فهو مجمع ثقافي یتضمن أقساماً مختلفة. في الطابق الأسفل تشمل مکتبة ومتحفاً وصالة عرض ومعرضاً وقاعة لتنظیم المؤتمرات والندوات اضافة الى صالة اقامة الحفلات الموسیقیة. یذکر ان من میزات متحف آزادی الفرید هی وجود قطعة حجر من القمر أهداها الرئیس الامیرکی الاسبق ریتشارد نیکسون الى المتحف في زیارة له لإیران.