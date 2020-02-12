شجرة «سرو ابرکوه» في یزد.. عمرها اکثر من 4000 عام تقع شجرة «سرو ابرکوه» جنوب غرب مدینة یزد ولها شهرة وأهمیة کبیرة عند الناس و یبلغ عمر هذه الشجرة حسب التخمینات اکثر من 4000 عام و لها قطر بحدود 4.5 متر وافرعها بقطر 1.85 متر وارتفاعها یبلغ 35 مترا وهی اقدم شجرة في ایران .