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|رقم الخبر: 275749
|تاريخ النشر: شباط 11, 2020
|الوقت: 14:27
|الاقسام: سياحة
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شجرة «سرو ابرکوه» في یزد.. عمرها اکثر من 4000 عام
تقع شجرة «سرو ابرکوه» جنوب غرب مدینة یزد ولها شهرة وأهمیة کبیرة عند الناس و یبلغ عمر هذه الشجرة حسب التخمینات اکثر من 4000 عام و لها قطر بحدود 4.5 متر وافرعها بقطر 1.85 متر وارتفاعها یبلغ 35 مترا وهی اقدم شجرة في ایران .
في الثقافة الزدشتیة القدیمة قالوا انها شجرة السرو بخضارها الدائم کان لها اهمیة کبیرة وخاصة ویطلق على اسم هذه الشجرة أیضا بالسروة الزردشتیة وتعرف حالیا بهذه التسمیة .
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