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رقم الخبر: 275749 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 14:27 الاقسام: سياحة  
شجرة «سرو ابرکوه» في یزد.. عمرها اکثر من 4000 عام

شجرة «سرو ابرکوه» في یزد.. عمرها اکثر من 4000 عام

تقع شجرة «سرو ابرکوه» جنوب غرب مدینة یزد ولها شهرة وأهمیة کبیرة عند الناس و یبلغ عمر هذه الشجرة حسب التخمینات اکثر من 4000 عام و لها قطر بحدود 4.5 متر وافرعها بقطر 1.85 متر وارتفاعها یبلغ 35 مترا وهی اقدم شجرة في ایران .

في الثقافة الزدشتیة القدیمة قالوا انها شجرة السرو بخضارها الدائم کان لها اهمیة کبیرة وخاصة ویطلق على اسم هذه الشجرة أیضا بالسروة الزردشتیة وتعرف حالیا بهذه التسمیة .

 

سرو ابركوهسرو ابركوه
سرو ابركوهسرو ابركوه
 
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