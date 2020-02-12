على الرغم من أنها لیست براقة وفاخرة مثل بعض مراکز شیراز للتسوق ، إلا أن Haji Bazaar مکان مریح مع أجواء تقلیدیة جذابة.

یعتبر حاجي بازار مکاناً رائعاً لشراء الصنادیق ذات التصمیمات التقلیدیة و Termeh (نوع من القماش المنسوج یدویاً) والمنسوجات وجمیع أنواع معدات الخیاطة. بالإضافة إلى ذلک ، في Haji Bazaar یمکنک شراء الملابس الإیرانیة التقلیدیة والمکسرات والأواني والمراجل، إلى جانب أشیاء أخرى کثیرة.

إذا کنت ترغب في شراء بعض الهدایا التذکاریة أثناء قضاء بعض الوقت في بازار تقلیدی ، فإن حاجي بازار هو المکان المناسب لک.