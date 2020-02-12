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رقم الخبر: 275748 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 14:24 الاقسام: سياحة  
بازار «حاجي».. أحد أقدم الأسواق في شیراز
أجواء تقلیدیة جذابة

بازار «حاجي».. أحد أقدم الأسواق في شیراز

على الرغم من أنها لیست براقة وفاخرة مثل بعض مراکز شیراز للتسوق ، إلا أن Haji Bazaar مکان مریح مع أجواء تقلیدیة جذابة.

 یعتبر حاجي بازار مکاناً رائعاً لشراء الصنادیق ذات التصمیمات التقلیدیة و Termeh (نوع من القماش المنسوج یدویاً) والمنسوجات وجمیع أنواع معدات الخیاطة. بالإضافة إلى ذلک ، في Haji Bazaar یمکنک شراء الملابس الإیرانیة التقلیدیة والمکسرات والأواني والمراجل، إلى جانب أشیاء أخرى کثیرة.

 إذا کنت ترغب في شراء بعض الهدایا التذکاریة أثناء قضاء بعض الوقت في بازار تقلیدی ، فإن حاجي بازار هو المکان المناسب لک.

 

بازار (حاجي) في شيرازبازار (حاجي) في شيراز
بازار (حاجي) في شيرازبازار (حاجي) في شيراز
بازار (حاجي) في شيرازبازار (حاجي) في شيراز
بازار (حاجي) في شيرازبازار (حاجي) في شيراز
بازار (حاجي) في شيرازبازار (حاجي) في شيراز
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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