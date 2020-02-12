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|رقم الخبر: 275748
|تاريخ النشر: شباط 11, 2020
|الوقت: 14:24
|الاقسام: سياحة
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أجواء تقلیدیة جذابة
بازار «حاجي».. أحد أقدم الأسواق في شیراز
على الرغم من أنها لیست براقة وفاخرة مثل بعض مراکز شیراز للتسوق ، إلا أن Haji Bazaar مکان مریح مع أجواء تقلیدیة جذابة.
یعتبر حاجي بازار مکاناً رائعاً لشراء الصنادیق ذات التصمیمات التقلیدیة و Termeh (نوع من القماش المنسوج یدویاً) والمنسوجات وجمیع أنواع معدات الخیاطة. بالإضافة إلى ذلک ، في Haji Bazaar یمکنک شراء الملابس الإیرانیة التقلیدیة والمکسرات والأواني والمراجل، إلى جانب أشیاء أخرى کثیرة.
إذا کنت ترغب في شراء بعض الهدایا التذکاریة أثناء قضاء بعض الوقت في بازار تقلیدی ، فإن حاجي بازار هو المکان المناسب لک.
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