* والمستند إلى موارد وحجم أسواق یتکفّل انفتاحها على بعضها بتحویلها قوة اقتصادیة کبرى وسنداً لکل من القوتین الفاعلتین في محور المقاومة في الیمن وفلسطین. التحوّل الأول هو الانتقال في المواجهة مع المشروع الأمیرکی الإسرائیلی من مرحلة إلى مرحلة بعد اغتیال القائدین قاسم سلیماني وأبي مهدي المهندس، وبعد الإعلان عن صفقة القرن وتکامل المواجهة بین العنوانین وصولاً لإخراج الأمیرکي عسکریاً من المنطقة وإسقاط صفقة القرن. والتحول الثاني هو بلوغ الضغوط الاقتصادیة الناجمة عن العقوبات والحصار مرحلة خطیرة، وتزامنها مع ظهور الحاجة لإعادة النظر في الکثیر من السیاسات الاقتصادیة ولو بدرجات مختلفة بین إیران، حیث الدولة المقتدرة والمکتفية ذاتیاً، وبین العراق ولبنان حیث حراک شعبي مفتوح على التوظیف ضد قوى المقاومة ووجود قوى سیاسیة تتربّص بخیار المقاومة محلیاً، تنفيذاً لمشروع مموّل ومدعوم من حکومات الخلیج الفارسي ومن خلفها واشنطن الحاضرة مباشرة في الساحتین وعلناً بصورة لا جدال حولها، وبین سوریة التی تخوض حرباً ضاریة لاسترداد سیادتها على ما تبقى من أراضیها في أیدي الجماعات الإرهابیة بدعم ترکي واضح ودعم أمیرکي غیر خفي.

* هذان التحوّلان فرضا تفکیراً مختلفاً على محور المقاومة، وربما یکون مدخلاً لتغییرات هیکلیة في نمط تعامل قوى المقاومة في کل من ساحات العمل، وفقاً لخصوصیاتها، لکن تحت عنوان مشترک بات شبه واضح المعالم، یقوم على تعزیز مشروع الدولة الوطنیّة لتتولى ترشیق الاقتصاد وبناء مقوّمات صمود وطنیة تستطیع منع فرض أجندات دولیة اقتصادیة ستحمل معها شروطها السیاسیة وتظهر واشنطن في خلفية الصورة، والتوجه لاعتبار مکافحة الفساد وفضح دور المنظمات المدنیة المموّلة دولیاً في اللعب بهذا العنوان بنیّة التخریب وإشاعة الفوضى، لفتح الباب للتلاعب الخارجی. ففي إیران تخاض الانتخابات النیابیة تحت هذا العنوان، تعزیز بناء الدولة بما هی دولة الاستقلال والتنمیة. وفي العراق تمّت عملیة التلاقی بین قوى المقاومة والسید مقتدى الصدر، تحت هذا العنوان بنسخة عراقیة، إخراج الأمیرکیین وبناء دولة قادرة على الصمود والبناء ومکافحة الفساد کمتلازمة مترابطة. وفي لبنان الوقوف وراء الحکومة ضمن ضوابط منع الانحراف نحو الوصفات الدولیة المسمومة، والدفع بتمکین الحکومة لتقدیم نموذج مغایر عما سبقها من حکومات في العلاقة بالهموم التی تشغل بال الناس من الشؤون الحیاتیة والمصرفية وصولاً لملاحقة الفاسدین، وإراحة الحکومة بهوامش حرکة واسعة لتحقیق هذه الأهداف وتمکین المقاومة من التفرغ لمهامها الأهم والمتصلة بإخراج الأمیرکییین من المنطقة، وإسقاط صفقة القرن. أما في سوریة فالجمع قائم بین ثنائیة تقدم الجیش نحو تحریر المزید من الجغرافيا السوریة، وتقدم المسار الإصلاحیّ في معالجة المشکلات الضاغطة على الفئات الشعبیة وملاحقة الأموال المنهوبة في عملیات فساد.

* مرة أخرى محور المقاومة یحوّل التحدی فرصة. فخلال سنوات تم ترک الملفات الاقتصادیة والاجتماعیة لحکومات أنتجتها المساکنة مع حلفاء واشنطن في لبنان والعراق، وکانت النتیجة دفع الوضع نحو الانهیار لتقدیم الشروط الأمیرکیة ثمناً لتجاوز الخطر. وفي سوریة وإیران کانت الأولویة لبناء المقدرات العسکریة والفوز بمعارک تفرضها الحرب الأمیرکیة المفتوحة تحت عنوان داعش والقاعدة، فيما کانت المعالجات الاقتصادیة عاجزة عن بناء منظومة تحقق الرضا الشعبی، نما خلالها المنتفعون على حساب خیرات الاقتصاد، وتورّمت قطاعات غیر منتجة، وصار لزاماً بدء المعالجات. ومنذ شهور توضع المسألة على جدول أولویات القیادتین الإیرانیة والسوریة، وخلال شهور ستتبلور معالم مشروع محور المقاومة على أرض الواقع ولیس على الورق، وسنشهد ملامح نهوض وطنی، تجسّده عملیة تکامل موضوعیّة بین ما یجب على الدولة أن تقوم به وما یجب على المقاومة فعله، من دون صلات تنسیقیة مؤسسیة تُحرج الدولة وتُشغل المقاومة.