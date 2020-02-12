إنَّ الحرب الحالیة هی حرب مصطلحات وإعلام. أدرکت أمیرکا الأمر، فأطلقت على مشروعها لتصفیة قضیة فلسطین وإیجاد شرق جدید «خطَّة السلام”.

هذا ما أدرکته «إسرائیل» سلفاً، إذ توجَّه دایفید بن غوریون إلى الولایات المتحدة الأمیرکیة لیباحث أباطرة المال الیهودی ویخاطبهم قائلاً: «لا نرید منکم دفع أیّ أموالٍ، ولکن من استطاع منکم شراء إذاعةٍ أو قناةٍ تلفزیونیةٍ أو جریدةٍ، فلیفعل”.

کان الإعلام العالمي والمحلي الأداة الأکثر فتکاً بالمواطن العربي والغربي على حدٍّ سواء فی القرن الواحد والعشرین، إذ فقد متحدّثو لغة الضاد، المکانة المرجعیَّة التي اکتسبوها منذ زمن الفتوحات الإسلامیة.

وأقصد بالمکانة المرجعیة الشخصیّة العربیّة الاعتباریّة العلویّة، ودورها المحوریّ على شتّى الأصعدة والمستویات، الجیوإستراتجیّة والسیاسیّة والاقتصادیّة والعسکریّة والعلمیّة.

أمّا ما فقده المواطن الغربی، فهو ذلک الجزء الأساسیّ من الذات، المتمثّل فی الاستقلالیّة والعقلانیّة، والنأیّ بالأنا الأعلى عن أي مؤثراتٍ داخلیةٍ أو خارجیةٍ لا تحتکم إلى المنطق کأساسٍ للحکم النافذ، فأمام السیل الهادر والکمّ الهائل من المواد السمعیّة والبصریّة التی هاجمت القضایا العربیة والإسلامیة، أضحى الغربیون یعانون من «الإسلاموفوبیا»، ویمکن أن نضیف إلیها مصطلحاً جدیداً هو «العربوفوبیا”.

أسّست هجمات القاعدة ضدّ برجَی التجارة في أمیرکا في العام 2001 مرحلةً جدیدةً من الصراع بین الشمال والجنوب، استغلَّتها الولایات المتحدة الأمیرکیة کموجبٍ ومبرّرٍ لغزو البلاد العربیة وتهجینها وتدجینها، من خلال الحرب النفسیّة والآثار المعنویّة التي تهدف إلى تحقیق استلابٍ ثقافیٍّ وطفرةٍ قِیَمیَّةٍ وتهاوٍ إلى الحضیض، تحت شعارات الحریة والدیموقراطیة والمساواة التی تسعى إلى محو الذاکرة الجماعیة والإرث المشترک بین العرب والمسلمین.

هکذا بدأ الغرب جزءاً من خطّته، تمثّل فی استهداف دولنا وأفراد شعبنا بحربٍ إعلامیَّةٍ شعواء تجعل من کلّ ذی مناعةٍ ضدّ الاغتراب والاستعمار إرهابیاً ومتطرفاً وأصولیاً سلفیاً یشکّل خطراً على الأمنَین القوميی والعالمي.

هذه الحرب السیمانتیکیَّة وجدت صداها لدى المواطن العربي البسیط، الَّذي أضحى مناصراً لهذه الأطروحة الغربیة والشاذة، فباشر الشتم والبربریّة ضدّ کلّ مشروع فردی أو جماعی یرید أن یسمو بمکانة الأمة، ویعید إلیها مکانتها الّتی فقدتها قبل حقب عدیدة.

ففي دول المغرب العربی، تجد مواطناً عربیاً یهاجم من یحمل السلاح ضدّ الغزو الغربي فی بلاد المشرق العربی أو غرب آسیا، بدعوى أنَّ هذه المقاومة المبدئیة لن تکتمل أمام جبروت الغرب وقوّته. ووفقاً لذلک، یجب الاکتفاء بمقولة «إنَّ للبیت ربّاً یحمیه»، بدلاً من الدخول فی حربٍ غیر متکافئة القوى بعد انهیار الأنظمة، کما حدث في العراق وأفغانستان.

إنّ الشعوب العربیة تعاني اضطراباً في المفاهیم والرؤى، واضطراباً في الفکر، فضلاً عن الذهان والهلوسة، الأمر الذي یجعلها تبتلع ما یقدّمه الإعلام کحقیقةٍ موثوقةٍ. والحال أنَّ نسبةً کبیرةً من «المیدیا» العربیة الأمینة لا تقدّم أي حقائق في موضوع الصراع العربی الإسلامي - الغربي. وفي أفضل الأحوال، تقدّم جزءاً قلیلاً، وتخفي الجزء الأهم.

إنَّ المواطن العربي ضحیّة إعلامٍ رمى بنفسه فی أحضان الغرب، ومثقفین تبضَّعوا في سوق البورصة العالمیّ أو یعانون تصدعاً بسبب تعدد القضایا الطارئة.

وبالرجوع إلى القراءات الآنیة للواقع، نجد أنّ عدداً من التنظیمات تمکّن من جبر هذا الکسر ورأب الصدع، إذ نجح فی تأطیر البیئة الحاضنة له، وبصَّر الأفراد بجدیّة الأمر، شأنه في ذلک شأن حزب الله اللبناني وحرکة المقاومة الإسلامیة «حماس»، فمقاومة السید حسن نصر الله منعت تألیب الإعلام الغربي للمواطن اللبنانی وغیره ضد مقاومته، ما أعطى حزب الله شرعیة الوجود ومشروعیة الردّ على أي عدوانٍ خارجیٍّ یستهدف لبنان والمقاومة.

هذا التحصین تأتَّي من خلال تأسیس المقاومة جناحاً سیاسیاً هو «کتلة الوفاء للمقاومة»، إلى جانب القنوات الإعلامیة الحلیفة لها.

في الجانب الفلسطیني، تتمتَّع حماس بشعبیَّةٍ منقطعة النظیر، تجعلها في مأمنٍ من الدّعایة المزیَّفة أو اغتیال الشّخصیة، إذ کسبت أصوات الناخبین وثقة القریب والبعید، انطلاقاً من منهجها الوسطیّ المعتدل الَّذی لا یفرّط فی الثوابت والقیم، فکانت مکامن قوّتها، إلى جانب بسالة جندها ویقظة رجالها وحنکة قیاداتها، فی إیمان الحرکة بضرورة العمل السّیاسیّ الَّذی وجَّه خطّ المقاومة إلى تجنّب التدخّل في شؤون الآخرین، ولزوم اعتماد سلطة الإعلام، بدءاً بصحیفة «الرسالة»، ثم تأسیس إذاعة الأقصى، وصولاً إلى تشیید قناة الأقصى الفضائیّة.

فما أفق استمراریَّة عبث الإعلام العربي بفکر المواطن وجعله غائباً عن میدان العمل الفعلیّ للدفاع عن قضایاه المصیریة، ومنها آنیاً «صفقة القرن»؟

إنَّ الحرب الحالیة هی حرب مصطلحات وإعلام. أدرکت أمیرکا الأمر، فأطلقت على مشروعها لتصفیة قضیة فلسطین وإیجاد شرق جدید «خطَّة السلام»، فأیّ سلام سیتأتَّى من ضرب أولى مقدسات المسلمین والمسیحیین وسلب مقدراتهم وتحریف هُویتهم؟

هل ینتظر العرب، بقعودهم واستکانتهم وذلّهم، أن یرسل الله طیراً أبابیل على الأعداء، حتى نستعید القدس وأریحا وتل الربیع وحضرموت، وحیاة الأنفة والأرض والمآثر والمقابر والقمح والجمال والشِعر والقصائد وغیرها؟

إنّ الجواب جلیّ وبَرج. إنَّ الله سیرسل طیور الأبابیل على العرب أنفسهم، لما أحدثوه من بدعٍ وضلالٍ وهوانٍ بأیدیهم. وهذه سنَّة الله النافذة فی کونه، والتي لا تجامل أحداً.

إنَّ السَّلام ممکن من خلال إیجاد صیغة عملٍ مشترکةٍ بین الشمال والجنوب، إضافةً إلى التثاقف وتبادل الخبرات، من أجل بسط العیش والحیاة بسلام.