يعد الحليب من أفضل المواد الغذائية، لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن الأساسية والكالسيوم، مشيرا إلى أن كمية العناصر الغذائية الموجودة في هذه الأنواع، تختلف في حليب البقر عن حليب الجاموس.

وتكشف دراسات علمية، أن الحرص على تناول منتجات الألبان كاملة الدسم، يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، وأورد موقع «الكونسلتو» المصري، 5 اختلافات بين حليب البقر والجاموس:

1- الحليب البقري يحتوي على كمية أقل من الدهون، تجعله أخف وأسهل في الهضم، من الحليب الجاموسي.

2- يحتوي الحليب الجاموسي على كمية أكبر من البروتين، ويأخذ وقتا أطول في الهضم.

3- صلاحية الحليب الجاموسي الخالي من أي مواد حافظة أطول من الحليب البقري، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من إنزيم بيروكسيداز.

4- يوفر حليب الجاموس كمية أعلى من السعرات الحرارية لاحتوائه على كمية وفيرة من البروتين والدهون.

5- حليب الأبقار أخف من حليب الجاموس، لاحتوائه على كمية أكبر من المياه مقارنة بالنسبة الموجودة في حليب الجاموس.

6- يعتبر الحليب البقري غنيا بالفيتامينات، بينما يحتوي الحليب الجاموسي على كمية أكبر من الكالسيوم وغيرها من المعادن مثل الفسفور والمنغنيز والبوتاسيوم.

7- يساهم الكالسيوم في تقوية العضلات والعظام والحفاظ على صحة الأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتقوية عضلات القلب وتحسين الكوليسترول، ويساهم في تقليل فرص الإصابة بالأورام السرطانية.